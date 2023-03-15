Видео ⟩ После пожара в квартире в Межциемсе случился конфликт между дворником и сыном хозяйки

В минувшие выходные 85-летняя женщина из Межциемса застряла в горящей квартире. Жители увидели, как пламя начало перекидываться через край балкона около обеда, но чувствовали себя беспомощными.

Несколько жильцов дома решили не ждать пожарных и побежали по задымленному подъезду, чтобы выбраться во двор. Другие остались дома и надеялись на лучшее.

Когда прибыли экстренные службы, первоочередной задачей было спасти пенсионерку, застрявшую в горящей квартире. Пожарные помогли ей и передали медикам.

Пока за квартирой присматривает сын пострадавшей, но внутри очень холодно. Пожарным пришлось разбить окна и балконные двери, чтобы ликвидировать возгорание. Сегодня к пострадавшим пришел дворник дома, чтобы предложить матрас и измерить ширину и длину оконных проемов. Управляющий зданием планировал сделать ремонт как можно скорее.

Хозяин квартиры не хотел ни с кем разговаривать, а тем более планировать расходы на ремонт, которые могут достигать нескольких сотен евро. Дворника это не устраивало, и он настаивал на том, чтобы замеры были сняты сейчас и немедленно.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)