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ВИДЕО ⟩ Блюгер забросил свою первую шайбу за "Вегас"

rus.tvnet.lv
Блюгер забросил свою первую шайбу за "Вегас"
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Латвийский нападающий Теодор Блюгер (в центре)
Латвийский нападающий Теодор Блюгер (в центре) Фото: AFP/Scanpix

Латвийский хоккеист Теодор Блюгер забил свой первый гол за "Вегас Голден Найтс" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

"Вегас Голден Найтс" на выезде обыграл "Филадельфию Флайерз" со счётом 5:3 (1:0, 2:1, 2:0), одержав свою четвёртую победу подряд.

В составе победителей голами отметились Павел Дорофеев, Иван Барбашёв (дубль), Теодор Блюгер и Джонатан Маршессо. За хозяев шайбы забросили Трэвис Санхайм, Ник Силер и Морган Фрост.

Латвийский хоккеист провёл на льду 13 минут, нанёс три броска по воротам соперника, выполнил два силовых приёма и выиграл 5 из 11 вбрасываний.

Американский вратарь "Вегаса" Джонатан Куик отразил 27 из 30 бросков (90%). Эта победа стала для 37-летнего хоккеиста 374-й в НХЛ. Куик сравнялся с Джоном Ванбисбруком и делит с ним второе место по этому показателю среди американских вратарей в истории лиги.

28-летний Блюгер уже успел провести за "Вегас" семь матчей, в которых забросил одну шайбу, отдал три результативные передачи и заработал негативный коэффициент полезности "-1".

Всего в этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ, учитывая выступления за "Питтсбург", Блюгер забросил три шайбы и отдал 11 передач в 52 матчах.

"Вегас", набрав 90 очков в 68 матчах, продолжает лидировать в Западной конференции.

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