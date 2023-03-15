ВИДЕО ⟩ Блюгер забросил свою первую шайбу за "Вегас"

"Вегас Голден Найтс" на выезде обыграл "Филадельфию Флайерз" со счётом 5:3 (1:0, 2:1, 2:0), одержав свою четвёртую победу подряд.

В составе победителей голами отметились Павел Дорофеев, Иван Барбашёв (дубль), Теодор Блюгер и Джонатан Маршессо. За хозяев шайбы забросили Трэвис Санхайм, Ник Силер и Морган Фрост.

Teddy Blueger gets his first goal with the @GoldenKnights and makes it 3-1! pic.twitter.com/VHk81t0aRe — AT&T SportsNet™ | RM West (@ATTSportsNetRMW) March 15, 2023

Латвийский хоккеист провёл на льду 13 минут, нанёс три броска по воротам соперника, выполнил два силовых приёма и выиграл 5 из 11 вбрасываний.

Американский вратарь "Вегаса" Джонатан Куик отразил 27 из 30 бросков (90%). Эта победа стала для 37-летнего хоккеиста 374-й в НХЛ. Куик сравнялся с Джоном Ванбисбруком и делит с ним второе место по этому показателю среди американских вратарей в истории лиги.

28-летний Блюгер уже успел провести за "Вегас" семь матчей, в которых забросил одну шайбу, отдал три результативные передачи и заработал негативный коэффициент полезности "-1".

Всего в этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ, учитывая выступления за "Питтсбург", Блюгер забросил три шайбы и отдал 11 передач в 52 матчах.

"Вегас", набрав 90 очков в 68 матчах, продолжает лидировать в Западной конференции.