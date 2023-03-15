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Ай да Пушкин! О непростом наследии в облике города

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
Ай да Пушкин! О непростом наследии в облике города
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Ведущие эфира "Кто вам платит?" Вадим Радионов и Эрика Сташкевич о памятниках в Риге
Ведущие эфира "Кто вам платит?" Вадим Радионов и Эрика Сташкевич о памятниках в Риге Фото: Ieva Lūka/LETA/TVNET kolāža

С 3 марта не утихают обсуждения вокруг шести расположенных в Риге памятников, один из которых - Александру Пушкину. Совет по памятникам Рижской думы поддержал демонтаж одних и перенос других, чем вызвал восхищение одной части общества и негодование другой. Пока политическое руководство муниципалитета заверяет, что сейчас у города другие приоритеты, отдельные политические силы уже организуют протесты. В эфире "Кто вам платит?" - об историческом наследии в облике города.

Гости эфира:

  • Глеб Пантелеев - известный латвийский скульптор, руководитель кафедры в Академии художеств;
  • Мирослав Кодис - депутат Рижской думы ("Прогрессивные").

Темы эфира:

  • Хронология событий - от принятия решения Рижской думы до обсуждения в социальных сетях и протеста; 
  • Позиция Рижской думы, разных политических сил и настроения в обществе;
  • Культурно-исторические значение объектов в городской среде;
  • Борьба с памятниками как псовдоповестка? 

Встречаемся в прямом эфире в 18:00 здесь или на страничке RUS TVNET в Facebook.

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