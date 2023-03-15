С 3 марта не утихают обсуждения вокруг шести расположенных в Риге памятников, один из которых - Александру Пушкину. Совет по памятникам Рижской думы поддержал демонтаж одних и перенос других, чем вызвал восхищение одной части общества и негодование другой. Пока политическое руководство муниципалитета заверяет, что сейчас у города другие приоритеты, отдельные политические силы уже организуют протесты. В эфире "Кто вам платит?" - об историческом наследии в облике города.
Ай да Пушкин! О непростом наследии в облике города
Ай да Пушкин! О непростом наследии в облике города
Гости эфира:
- Глеб Пантелеев - известный латвийский скульптор, руководитель кафедры в Академии художеств;
- Мирослав Кодис - депутат Рижской думы ("Прогрессивные").
Темы эфира:
- Хронология событий - от принятия решения Рижской думы до обсуждения в социальных сетях и протеста;
- Позиция Рижской думы, разных политических сил и настроения в обществе;
- Культурно-исторические значение объектов в городской среде;
- Борьба с памятниками как псовдоповестка?
Встречаемся в прямом эфире в 18:00 здесь или на страничке RUS TVNET в Facebook.
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