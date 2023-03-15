Началась продажа билетов на проверочные матчи сборной Латвии в "Арене Рига"

Для сборной Латвии это будут единственные проверочные матчи в "Арене Рига" перед предстоящим чемпионатом мира, в котором латвийская команда сыграет в одной группе с Канадой, Чехией, Словакией, Швейцарией, Норвегией, Казахстаном и Словенией.

Во время проверочных матчей против сборной Швейцарии болельщиков ждёт много сюрпризов, неожиданные гости и призы от организаторов ЧМ-2023 по хоккею.

В зависимости от сектора цена одного билета составит 12, 17 и 23 евро. Дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет, а также пенсионеры и инвалиды могут купить билеты со скидкой 50%. Детям до 6 лет в сопровождении взрослого (не занимая отдельное место) вход на игры в "Арена Рига" бесплатный. Билеты можно купить здесь.

​С каждого проданного билета на матч сборных Латвии и Швейцарии 1 евро будет пожертвован ассоциации поддержки онкологических пациентов Dzīvības koks.