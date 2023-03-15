Преступники хотели продать чужой дом за 1,2 млн евро

В 2020 году при расследовании оборота наркотических веществ, полиция получила информацию о еще одном преступлении. Организованная группа лиц намеревалась продать чужую недвижимость по подложным документам. Хозяин дома в это время находился за границей и не знал, что происходит, он также не знал членов преступной группы.

В ходе досудебного расследования было установлено, что организатор схемы мошенничества привлек для этой цели еще троих мужчин и разделил роли.

На имя владельца дома был изготовлен поддельный паспорт, а также поддельная доверенность. Кроме того, три человека были привлечены в качестве посредников для поиска покупателя.

9 января 2020 года, когда подозреваемые пришли к нотариусу для заключения сделки купли-продажи дома, полиция задержала всех подозреваемых, тем самым предотвратив незаконное отчуждение недвижимости у собственника дома.

От продажи дома мошенники планировали получить 1,2 миллиона евро.

Всего задержаны все четверо участников организованной группы. Посредников тоже сначала задержали, но позже им присвоили статус свидетелей.

Лидер этой преступной группировки имеет судимость за убийства и мошенничество. Также за имущественные преступления наказан еще один сообщник.

Получив достаточный набор доказательств в отношении четырех упомянутых лиц, 27 февраля уголовное дело было передано в прокуратуру Рижского судебного округа для возбуждения уголовного дела по факту покушения на мошенничество и подделку документов.