The Last of Us: почему главную телепремьеру года полюбили и возненавидели

The Last of Us Фото: Скриншот из видео

При этом Мейзин хорошо известен как "универсальный" сценарист и продюсер, за свою карьеру поработавший над комедиями (в том числе пародийными), фэнтези, боевиками и даже суровой исторической драмой ("Чернобыль"). The Last of Us же словно стал для шоураннера вслед за игрой попыткой объединить в себе как можно больше жанров (что у игры явно вышло лучше). В результате к ставшей самой известной третьей серии фильм превращается в мелодраму. Дальше будет вестерн, триллер, история взросления и много чего еще. Не будет только хоррор-экшена - зомби-грибов в экранизации показывают до обидного мало, а из вкусного деликатеса они превращаются, скорее, в скучную функцию на службе у нерадивых сценаристов. Официально: зомби в этом сериале жалко больше всех остальных.

На фоне же малозаметных человекогрибов и не всегда хорошо прописанных злодеев (исключение - проповедник, каннибал и педофил Дэвид в исполнении Скотта Шеперда) выделяется главный герой Джоэл. Педро Паскаль со здоровым посылом деконструкции мачизма явно вытянул свой счастливый билет и сыграл свою на данный момент главную телероль, из-за чего немедленно стал звездой № 1.