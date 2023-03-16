В один день с церемонией вручения "Оскаров" состоялась премьера заключительной серии долгожданного сериала The Last of Us ("Одни из нас", дословный перевод - "Последние из нас") на HBO. К экранизации культовой видеоигры было приковано внимание миллионов зрителей по всему миру, однако у многих впечатление от фильма оказалось противоречивым. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" рассказывает, как в The Last of Us уживаются как достойные находки, так и творческие провалы.
The Last of Us: почему главную телепремьеру года полюбили и возненавидели
Постапокалиптические США. Цивилизацию уничтожил мутировавший гриб кордицепс, превращающий людей в зомби. Бывший военный Джоэл (Педро Паскаль) ведет через кишащую чудовищами и одичавшими бандитами 14-летнюю Элли (Белла Рэмзи) - единственного человека на земле, невосприимчивого к паразиту. Их цель - добраться до ученых, способных, основываясь на особенности организма Элли, создать вакцину и спасти человечество от неотвратимой смерти. Впереди у них - опаснейшая дорога.
Оценка: ⭐⭐⭐
- "Последние из нас"/The Last of Us
- Канада, США, 2023
- Фантастика, драма
- Шоураннер: Крэйг Мэйзин
- В ролях: Педро Паскаль, Белла Рэмзи
Внимание! Этот текст написан человеком, игравшим в обе части видеоигры The Last of Us!
Видеоигра The Last of Us (вышла в 2013 году), несмотря на культовый статус, никогда не была чем-то однозначно новаторским. В чем-то она, как кордицепс, паразитировала на архетипах классических жанров кино и литературы (постапокалипсис, вестерны, зомби), в чем-то - повторяла уже конкретные известные работы (роман "Дорога" Кормака Маккарти, фильмы "Дитя человеческое" Альфонсо Куарона, "Логан" Джеймса Мэнголда и пр.), причем зачастую не чуралась даже постыдных клише. Так, когда по сюжету нужно было избавиться от кого-нибудь из персонажей, тот неожиданно очень кстати оказывался укушенным зомби. Эти же штампы зачем-то перенесли и в телеадаптацию.
Во многих рекламных материалах сюжет The Last of Us преподносится как лучший в истории видеоигр, но и это будет сильным преувеличением - за десятки лет игровая индустрия подарила множество ярких историй и незабываемых миров, а поджанр интерактивного кино часто может потягаться даже с лучшими представителями кино и литературы. Даже темы, поднятые создателем оригинальной The Last of Us Нилом Дракманном (в сериале он выступает как сценарист, продюсер и даже режиссер), куда лучше раскрылись в зазря обруганном частью игроков продолжении, которое сюжетно выросло до уровня классической литературы XX века, брутальной притчи о правосудии и человечности в нечеловеческих условиях. Однако первый сезон сериала сконцентрирован именно на первой игре.
С самого начала телепроект казался невероятно интригующим - прогремевший на весь мир своим "Чернобылем" Крэйг Мэйзин неожиданно объединился с мало кому известным за пределами индустрии видеоигр Дракманном, а после - даже с российским режиссером Кантемиром Балаговым (тот впоследствии из сериала ушел из-за творческих разногласий, однако работать на проекте осталась его соратница - оператор Ксения Середа). Из актеров к проекту присоединились Педро Паскаль и Белла Рэмзи - оба запомнились по "Игре престолов" на том же HBO, а интерес к будущему сериалу разгорелся не только у фанатов игр, но и у куда более широкой аудитории.
Уже после премьеры первой серии стало ясно, что Мэйзин с Дракманном взялись не просто за экранизацию, а за буквальный перенос игры на экран, вплоть до монтажных стыков - сопоставив некоторые эпизоды игры и сериала, иногда можно запутаться, где что. Ранее на подобный оммаж пошел Кристоф Ган, воспроизведя в "Сайлент Хилле" фирменные "пьяные" движения виртуальной камеры из игры, но на этом совпадения во многом заканчивались. В остальном The Last of Us - вероятно, первая в истории настолько скрупулезная адаптация.
Видео: Сравнение первого эпизода сериала с видеоигрой
При этом геймеры зачастую ругают кинематографистов за излишне вольные экранизации и уход от первоисточника. В случае же с The Last of Us случилось во многом наоборот - многие верные поклонники игры оказались разочарованы отсутствием хотя бы чего-нибудь нового (за редким исключением). Для них радостное ожидание обернулось тоскливым повторением того, что они когда-то уже испытали - причем не просто на экране, а интерактивно. При этом авторы все равно периодически "подмигивают" фанатам игры - так, роли третьего плана в последних сериях сыграли Трой Бэйкер и Эшли Джонсон - актеры, сыгравшие и озвучившие Джоэла и Элли в игре, а музыку для сериала написал композитор игровой серии аргентинец Густаво Сантаолалья (ранее сотрудничавший с Алехандро Гонсалесом Иньярриту).
Вспомнив все знаковые киноадаптации игр - от "Лары Крофт" и "Соника" до "Мортал комбата" и "Обители зла", невозможно не заметить проделанную авторами - лучше или хуже - работу по видоизменению изначального произведения под нужды кино. Причина тому - разница этих двух искусств. Видеоигры по своей природе и ритму ближе к литературе (а излишне кинематографические из них даже принято называть обидным словом "кинцо") и больше сосредоточены на процессе, чем на цели.
Трудно представить, какова была тактика создателей The Last of Us, но их попытки по переносу игры на телеэкран привели к очень непоследовательному ритму повествования, который то мучительно тянется, то "комкает" важные сюжетные эпизоды в пару невразумительных минут. Слово "скучно", к сожалению, мелькает в отзывах к The Last of Us непростительно часто - а ведь мы говорим о постапокалиптической хоррор-фантастике!
При этом Мейзин хорошо известен как "универсальный" сценарист и продюсер, за свою карьеру поработавший над комедиями (в том числе пародийными), фэнтези, боевиками и даже суровой исторической драмой ("Чернобыль"). The Last of Us же словно стал для шоураннера вслед за игрой попыткой объединить в себе как можно больше жанров (что у игры явно вышло лучше). В результате к ставшей самой известной третьей серии фильм превращается в мелодраму. Дальше будет вестерн, триллер, история взросления и много чего еще. Не будет только хоррор-экшена - зомби-грибов в экранизации показывают до обидного мало, а из вкусного деликатеса они превращаются, скорее, в скучную функцию на службе у нерадивых сценаристов. Официально: зомби в этом сериале жалко больше всех остальных.
На фоне же малозаметных человекогрибов и не всегда хорошо прописанных злодеев (исключение - проповедник, каннибал и педофил Дэвид в исполнении Скотта Шеперда) выделяется главный герой Джоэл. Педро Паскаль со здоровым посылом деконструкции мачизма явно вытянул свой счастливый билет и сыграл свою на данный момент главную телероль, из-за чего немедленно стал звездой № 1.
Этого, к несчастью, не скажешь о Белле Рэмзи - еще перед премьерой на создателей фильма обрушились обвинения в "мискасте" - из-за непохожести актрисы на игровую Элли (притом что Паскаль похож на компьютерного Джоэла). Но проблема не во внешности Рэмзи, и даже не в ее способностях - налицо элементарная творческая неудача без злого умысла и конкретной причины. Мало того что безусловно одаренную артистку за несколько секунд переигрывает ее партнерша по 7-му эпизоду Сторм Рид, так и на протяжении всего фильма не избавиться от ощущения, что Элли из видеоигры была куда более "живой".
Однако ответственность в этом случае стоит возложить на создателей. После "Чернобыля" Мэйзин стал чем-то вроде симбиоза Даррена Аронофски и раннего Джеймса Кэмерона от телевидения - настолько разрывающим сердце и впечатляющим визуально оказалось это кино, равному которому - нет. "Чернобыль" имел свое собственное лицо, неповторимую брутально-отстраненную стилистику, был сделан с четким чувством меры, ни разу не сваливался в недодел или передел, был исключительно авторской работой.
The Last of Us идет по кардинально отличному пути - здесь нет ни намека на "авторство", это глубоко вторичная работа, каждый элемент которой мы где-нибудь уже видели. На ум приходит мысль, что главный вклад в качество "Чернобыля" внес ни Мэйзин, а режиссер Йохан Ренк - в отличие от The Last of Us, он у сериала был всего один. Неужели именно из-за мейнстримности сериала из него "выпал" своенравный Балагов?
Путь The Last of Us до экранов был долгим, и это тем более не объясняет, почему конечная концепция оказалась настолько сырой. Так, диалоги в сериале нередко напоминают творчество школьников, а несколько серий по неизвестной причине начинаются флешбэками, не все из которых в итоге оказываются нужны. Вне всякого сомнения, адаптацию и оригинал всегда нужно оценивать по отдельности, однако сериал Мэйзина - Дракманна как будто делает все с точностью до наоборот, насильно применяя концепцию игры к принципиально иному проекту. Итог: оригинальная The Last of Us при всей своей вторичности оказывается брутальнее, страшнее и элегантнее сериала. Более того - она даже более кинематографична, из-за чего просмотр прохождения может оказаться более удачным зрелищем, чем фильм.
Магия видеоигр во многом скрывается в неуловимом пространстве между искусственным изображением и живой эмоцией игрока, это нечто вроде чтения между строк. Фильм, слепо перенимающий эту неродную для кино концепцию, обречен на творческую несостоятельность. Горы Вайоминга, лицо компьютерной Элли с самыми живыми глазами на свете, печальная гитара и неоднозначное "Окей" на последние уверения Джоэла. Черный экран. И давайте остановимся на этом.
Второй частью The Last of Us Нил Дракманн создал одну из самых "взрослых" видеоигр, поднял франшизу на ранее невиданные высоты, откуда она теперь уже вряд ли уйдет. Остается надеяться, что подобное чудо может произойти и в уже утвержденном втором сезоне сериала.
Вывод: Во время просмотра The Last of Us невозможно избавиться от ощущения искусственности, творческой ходульности и неудачи. При этом сериал все равно способен подкупить часть зрителей несколькими актерскими работами и эпизодами, особенно если вы не знакомы с игрой. Однако от коллаборации авторов, потрясших основы видеоигровой индустрии и телевидения, стоило бы ждать чего-то куда более выдающегося.
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