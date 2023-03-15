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ФИФА утвердила революционный формат чемпионата мира по футболу

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ФИФА утвердила революционный формат чемпионата мира по футболу
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Лионель Месси
Лионель Месси Фото: Reuters/ScanPix

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила об изменении формата проведения чемпионата мира в 2026 году, сообщает пресс‑служба организации.

С 2026-го года на чемпионате мира будет выступать 48 сборных. Ранее, с 1998 года, в финальной части турнира участвовали 32 страны, которые были разделены на 8 групп (по четыре команды в каждой).

На ЧМ-2026 национальные сборные будут разбиты на 12 групп по четыре команды в каждой. В следующую стадию будут выходить сборные, занявшие первые два места в группах, а также восемь лучших команд, занявших третьи места. После группового этапа команды сыграют на стадии 1/16 финала. За время турнира будет сыграно 104 матча (вместо текущих 64), а весь турнир продлится 39 дней.

Проект был утвержден во время заседания Совета ФИФА в Руанде, который состоялся во вторник, 14 марта.

Финал чемпионата мира‑2026 запланирован на 19 июля 2026 года. Турнир пройдёт в Канаде, США и Мексике.

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