Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Наполи - Айнтрахт 3:0

"Наполи" пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв в ответном матче 1/8 финала немецкий "Айнтрахт" со счётом 3:0. Счёт в матче на 45+2-й минуте точным ударом головой открыл Виктор Осимхен, а на 53-й минуте нигериец укрепил преимущество неаполитанцев. На 64-й минуте поляк Пётр Зелиньски реализовал пенальти и установил окончательный счёт на табло.

В первой игре в Германии также победил "Наполи" - 2:0. Таким образом, команда Лучано Спаллетти вышла в 1/4 финала турнира.

Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0

"Реал" на своём поле принимал "Ливерпуль" и добился минимальной победы со счётом 1:0. Футболистам испанского клуба удалось поразить ворота Алисона Бекера на 79-й минуте встречи, когда находящийся в штрафной площади Винисиус низом покатил мяч на Карима Бензема, который спокойно пробил по пустым воротам.

По итогам двух встреч "Реал" одержал победу над "Ливерпулем" с общим счётом 6:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Ранее путёвку в четвертьфинал завоевали "Милан", "Челси", "Бенфика", "Бавария", "Интер" и "Манчестер Сити". Жеребьёвка 1/4 финала, 1/2 финала и финала Лиги чемпионов сезона-2022/23 состоится 17 марта.

Финал Лиги чемпионов сезона 2022/2023 пройдёт 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка.