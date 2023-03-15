Министерство передумало. Остапенко не будут лишать господдержки

Оценив обстоятельства, связанные с приостановкой финансовой поддержки Остапенко, Скуиньшу и Нейланду, а также выслушав мнение Латвийской федерации велоспорта и Латвийского теннисного союза, МОН в сотрудничестве с Латвийским олимпийским комитетом (ЛОК) подготовило поправки к договору о государственной финансовой поддержке спортсменам олимпийской сборной Латвии.

Поправки с сегодняшнего дня отменяют приостановку финансирования и обеспечат полный объём финансирования, подчёркивают в МОН.

Напомним, на прошлой неделе на заседании правления ЛОК принял решение прекратить финансирование велосипедистов Тома Скуиньша, Криста Нейландса и теннисистки Алёны Остапенко, принимавших участие в соревнованиях вместе со спортсменами из России и Беларуси.

Позже ЛОК сообщил в Twitter суммы, удержанные с конкретных спортсменов за февраль. В случае с Остапенко это было 1700 евро, со Скуиньшем - 300 евро, а с Нейландом - 200 евро.

В конце февраля министр образования и науки Анда Чакша в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" подчеркнула, что недопустимо, чтобы финансирование из государственного бюджета Латвии получали спортсмены, которые участвуют в соревнованиях вместе со спортсменами из России и Беларуси.