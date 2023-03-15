Ночью на четверг вернутся морозы

Облака частично закроют небо, осадков не ожидается, возможен туман и гололедица на дорогах.

Днем будет светить солнце, местами ожидаются кратковременные осадки, преимущественно мокрый снег. Ветер слабый, с запада. Максимальная температура воздуха составит +2..+6 градусов.

В четверг в Риге ожидается переменная облачность, во второй половине дня возможны кратковременные осадки. Будет дуть слабый юго-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до -2 градусов, днем воздух прогреется до +6 градусов.