В ночь на четверг, 15 марта, температура воздуха в Латвии понизится до 0...-5 градусов, прогнозируют синоптики.
Ночью на четверг вернутся морозы
Ночью на четверг вернутся морозы
Облака частично закроют небо, осадков не ожидается, возможен туман и гололедица на дорогах.
Днем будет светить солнце, местами ожидаются кратковременные осадки, преимущественно мокрый снег. Ветер слабый, с запада. Максимальная температура воздуха составит +2..+6 градусов.
В четверг в Риге ожидается переменная облачность, во второй половине дня возможны кратковременные осадки. Будет дуть слабый юго-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до -2 градусов, днем воздух прогреется до +6 градусов.
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