Ср, 15.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Ночью на четверг вернутся морозы

rus.tvnet.lv/LETA
Ночью на четверг вернутся морозы
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Оттепель в Риге
Оттепель в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

В ночь на четверг, 15 марта, температура воздуха в Латвии понизится до 0...-5 градусов, прогнозируют синоптики.

Облака частично закроют небо, осадков не ожидается, возможен туман и гололедица на дорогах.

Днем будет светить солнце, местами ожидаются кратковременные осадки, преимущественно мокрый снег. Ветер слабый, с запада. Максимальная температура воздуха составит +2..+6 градусов.

В четверг в Риге ожидается переменная облачность, во второй половине дня возможны кратковременные осадки. Будет дуть слабый юго-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до -2 градусов, днем воздух прогреется до +6 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх