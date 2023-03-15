Кариньш призвал уже сейчас планировать будущее Украины в ЕС и НАТО

Кариньш также призвал задуматься о будущем Украины в НАТО.

"Каким будет место Украины в Европе, когда закончатся боевые действия? Каков наш план выхода на мир и безопасность в Европе?" - спрашивает Кариньш, предлагая планировать будущее Украины уже сейчас.

Премьер-министр призывает ЕС официально начать переговоры с Украиной о вступлении уже в этом году, несмотря на то, что боевые действия продолжаются.

Он предполагает, что для этого есть три причины. Во-первых, это поможет укрепить боевой дух и решимость украинской армии и народа не сдаваться перед российской агрессией. Во-вторых, Украине, как и любой другой стране-кандидату, нужны реформы для присоединения к блоку, и начало переговоров усилит направленность и темп необходимых реформ. В-третьих, вступление Украины в ЕС придаст единому рынку ЕС необходимую бодрость и экономический потенциал.