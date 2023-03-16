Нигерийский футболист сделал самый быстрый хет-трик в истории еврокубков

20-летний нигерийский форвард оформил хет-трик за 3 минуты и 25 секунд в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций, в котором бельгийский "Гент" разгромил турецкий "Истанбул Башакшехир" со счётом 4:1.

Нигериец отличился на 31, 32 и 34-й минутах встречи. Таким образом, Орбан превзошёл авторов самых быстрых хет-триков как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы.

The youngest hat-trick scorer in the Europa Conference League. Gift Orban. ✨@KAAGent || #UECL pic.twitter.com/P79HGW6AEA — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) March 15, 2023

​Автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги чемпионов является форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах - 6 минут 12 секунд в матче против "Рейнджерс" в сезоне 2022/23.

В Лиге Европы рекорд принадлежит нападающему "Лестера" Патсону Даке - 9 минут 34 секунды в матче против "Спартака" в сезоне 2021/22.

Орбан в этом сезоне провёл за "Гент" 9 матчей и забил 12 голов. При этом в последних шести матчах нигериец забил десять мячей, в том числе четыре в последнем матче чемпионата Бельгии против "Зюлте Варегем".