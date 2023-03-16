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В Риге проходит шествие памяти легионеров

rus.tvnet.lv/LETA
В Риге проходит шествие памяти легионеров
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В Риге проходит шествие памяти легионеров
В Риге проходит шествие памяти легионеров Фото: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня в 11 часов в Риге началось шествие памяти латышских легионеров, павших во Второй мировой войне, после чего состоится возложение цветов к памятнику Свободы.

Заявку подало Лимбажское отделение организации Daugavas vanagi Latvijā.

Шествие начнется у церкви Св. Иоанна, затем по улицам Скарню и Калькю его участники дойдут до памятника Свободы, где планируется возложение цветов.

Такие мероприятия проводятся каждый год.

Видео: Минуты до начала шествия памяти легионеров

Планируется, что в мероприятии примут участие 100 человек.

Других заявок на организацию мероприятий 16 марта не поступало.

16 марта, или день памяти легионеров, является неофициальным днем памяти, когда ветераны латышского легиона и другие люди вспоминают граждан страны, сражавшихся в латышском легионе в составе вооруженных сил Германии. Одни считают, что легионеры хотели бороться за независимость Латвии, другие - что они были пособниками фашистов, третьи - что они стали жертвами условий военного времени, против своей воли оказавшимися на фронте.

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