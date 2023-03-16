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В Риге состоится шествие памяти легионеров

rus.tvnet.lv/LETA
В Риге состоится шествие памяти легионеров
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Шествие памяти легионеров к памятнику Свободы 16 марта 2018 года
Шествие памяти легионеров к памятнику Свободы 16 марта 2018 года Фото: Toms Koklītis/LETA

Сегодня в 11 часов в Риге состоится шествие памяти латышских легионеров, павших во Второй мировой войне, и возложение цветов к памятнику Свободы.

Заявку подало Лимбажское отделение организации Daugavas vanagi Latvijā.

Шествие начнется у церкви Св. Иоанна, затем по улицам Скарню и Калькю его участники дойдут до памятника Свободы, где планируется возложение цветов. Такие мероприятия проводятся каждый год.

Планируется, что в мероприятии примут участие 100 человек.

Других заявок на организацию мероприятий 16 марта не поступало.

16 марта, или день памяти легионеров, является неофициальным днем памяти, когда ветераны латышского легиона и другие люди вспоминают граждан страны, сражавшихся в латышском легионе в составе вооруженных сил Германии. Часть людей считает, что легионеры надеялись воевать за независимость Латвии, другие - что они были приспешниками фашистов, третьи - что они стали жертвами, против своей воли оказавшимися на фронте.

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