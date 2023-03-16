В Риге состоится шествие памяти легионеров

Заявку подало Лимбажское отделение организации Daugavas vanagi Latvijā.

Шествие начнется у церкви Св. Иоанна, затем по улицам Скарню и Калькю его участники дойдут до памятника Свободы, где планируется возложение цветов. Такие мероприятия проводятся каждый год.

Планируется, что в мероприятии примут участие 100 человек.

Других заявок на организацию мероприятий 16 марта не поступало.

16 марта, или день памяти легионеров, является неофициальным днем памяти, когда ветераны латышского легиона и другие люди вспоминают граждан страны, сражавшихся в латышском легионе в составе вооруженных сил Германии. Часть людей считает, что легионеры надеялись воевать за независимость Латвии, другие - что они были приспешниками фашистов, третьи - что они стали жертвами, против своей воли оказавшимися на фронте.