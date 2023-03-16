В Латвию впервые приехал трофей чемпионата Национальной хоккейной лиги - кубок Стэнли. В среду, 15 марта, в Риге прошло мероприятие хоккейных фанатов, на котором кубок был выставлен для осмотра.
Фото ⟩ В Латвию впервые приехал чемпионский трофей НХЛ - кубок Стэнли
В Латвию впервые приехал чемпионский трофей НХЛ - кубок Стэнли
Единственным из латвийских хоккеистов, кто завоевал кубок Стэнли, был легендарный защитник Сандис Озолиньш, который в 1996 году был одним из лидеров команды "Колорадо Эвеланш".
"Эвеланш" победили в чемпионате НХЛ и в прошлом году. Таким образом, клуб завоевал кубок Стэнли в третий раз за историю своего существования (1996, 2001, 2022 годы).
Хранитель кубка Стэнли - Филл Причард, в чьи обязанности входит присматривать за трофеем 24 часа в сутки. Он отражает путешествия и приключения кубка в соцсетях, в том числе и в Twitter.
Кубок Стэнли - самый старый трофей в истории профессионального спорта Северной Америки, впервые он был вручён более 100 лет назад - в 1893 году.
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