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Фото ⟩ В Латвию впервые приехал чемпионский трофей НХЛ - кубок Стэнли

TVNET Sports rus.tvnet.lv
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В Латвию впервые приехал чемпионский трофей НХЛ - кубок Стэнли
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В Латвию впервые приехал трофей чемпионата Национальной хоккейной лиги - кубок Стэнли. В среду, 15 марта, в Риге прошло мероприятие хоккейных фанатов, на котором кубок был выставлен для осмотра.

Единственным из латвийских хоккеистов, кто завоевал кубок Стэнли, был легендарный защитник Сандис Озолиньш, который в 1996 году был одним из лидеров команды "Колорадо Эвеланш".

"Эвеланш" победили в чемпионате НХЛ и в прошлом году. Таким образом, клуб завоевал кубок Стэнли в третий раз за историю своего существования (1996, 2001, 2022 годы).

Хранитель кубка Стэнли - Филл Причард, в чьи обязанности входит присматривать за трофеем 24 часа в сутки. Он отражает путешествия и приключения кубка в соцсетях, в том числе и в Twitter.

Кубок Стэнли - самый старый трофей в истории профессионального спорта Северной Америки, впервые он был вручён более 100 лет назад - в 1893 году.

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