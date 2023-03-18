Нигерийский нападающий итальянского "Наполи" Виктор Осимхен стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
ВИДЕО ⟩ Гол Осимхена из "Наполи" признан лучшим на этой неделе в Лиге чемпионов
Гол Осимхена из "Наполи" признан лучшим на этой неделе в Лиге чемпионов
24-летний форвард сделал дубль в ответном матче 1/8 финала с немецким "Айнтрахтом" (3:0). Первый мяч нигерийца был признан лучшим по итогам недели - Осимхен головой замкнул передачу Маттео Политано с правого фланга.
What a header, Victor Osimhen 👏👏👏#UCLGOTW | @Heineken pic.twitter.com/2Fe9XWN4uy— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2023
На награду также претендовали мячи, забитые Кевином де Брейне ("Манчестер Сити"), Илкаем Гюндоганом ("Манчестер Сити") и Каримом Бензема ("Реал").
Напомним, "Наполи" по сумме двух встреч обыграл "Айнтрахт" со счётом 5:0 и впервые в 96-летней истории клуба пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. В 1/4 финала команда Лучано Спаллетти сыграет с "Миланом".
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