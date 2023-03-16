ФОТО ⟩ Новая форма и дебютант сборной Латвии по футболу

Нападающие: Владислав Гутковскис ("Ракув", Польша), Роберт Улдрикис ("Камбуур", Нидерланды), Раймонд Кроллис ("Специя", Италия)

Также в четверг Латвийская федерация футбола (ЛФФ) представила новую форму женской и мужской команд, которую широкой публике продемонстрировали Роберт Савалниекс и Эмилия София Друвиня. Ожидается, что сборная Латвии будет играть в новой форме не менее двух лет.

В отборочном турнире Евро-2024 сборная Латвии сыграет с командами Уэльса, Турции, Хорватии и Армении.

"Для сборной Латвии этот отборочный цикл станет удачным, если сможем отобрать очки у номинально более сильных соперников. Наша цель также - обогнать в турнирной таблице сборную Армении", - сказал главный тренер сборной Дайнис Казакевич на пресс-конференции.

В финальный турнир выйдут сборные, занявшие первые два места в своих группах. Ещё трое участников финального турнира определятся в марте 2024 года в играх плей-офф Лиги Наций.

Чемпионат Европы пройдёт в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Действующим обладателем трофея является сборная Италии, которая в финале предыдущего турнира победила Англию.