В четверг, 16 марта главный тренер сборной Латвии по футболу Дайнис Казакевич объявил список кандидатов в национальную команду, которые примут участие в запланированных мартовских матчах. Кроме того, была представлена новая форма женской и мужской сборных.
ФОТО ⟩ Новая форма и дебютант сборной Латвии по футболу
22 марта в Дублине сборная Латвии по футболу проведёт проверочный матч против Ирландии, а 28 марта латвийские футболисты начнут квалификационный цикл чемпионата Европы 2024 года, сыграв в Кардиффе против команды Уэльса.
Впервые вызов в сборную получил Эдуард Дашкевич, который в предыдущие годы выступал в зарубежных клубах, но этой зимой вернулся в Латвию и подписал контракт с "Ригой".
Также на этот раз в ряды сборной вернулись опытный защитник Марцис Ошс и вратарь Роберт Озолс. На этот раз вратарь Рихард Матревиц не сможет помочь команде из-за травмы, а опытный полузащитник Игорь Тарасов в 34 года решил завершить выступления в сборной, сыграв за национальную команду 47 матчей.
Список кандидатов в сборную:
Вратари: Павел Штейнбор (RFS), Роберт Озолс ("Ауда"), Нил Том Пуриньш ("Рига")
Защитники: Каспар Дубра, Элвис Стуглис, Владислав Сорокин, Роберт Савалниекс, Марцис Ошс (все - RFS), Антоний Черномордый, Райвис Юрковскис (оба - "Рига"), Даниэль Балодис, Ренарс Варславанс, Эмилс Бирка (все - "Валмиера")
Полузащитники: Артур Зюзин, Янис Икауниекс (оба - RFS), Давис Икауниекс ("Яблонец", Чехия), Андрей Цыганик ("Видзев", Польша), Эдуард Дашкевич ("Рига"), Алексей Савельев ("Ауда"), Алвис Яунземс, Максим Тонишев (оба - "Валмиера"), Кристерс Тоберс ("Лехия", Польша), Эдуард Эмсис ("Эгнатия", Албания)
Нападающие: Владислав Гутковскис ("Ракув", Польша), Роберт Улдрикис ("Камбуур", Нидерланды), Раймонд Кроллис ("Специя", Италия)
Также в четверг Латвийская федерация футбола (ЛФФ) представила новую форму женской и мужской команд, которую широкой публике продемонстрировали Роберт Савалниекс и Эмилия София Друвиня. Ожидается, что сборная Латвии будет играть в новой форме не менее двух лет.
В отборочном турнире Евро-2024 сборная Латвии сыграет с командами Уэльса, Турции, Хорватии и Армении.
"Для сборной Латвии этот отборочный цикл станет удачным, если сможем отобрать очки у номинально более сильных соперников. Наша цель также - обогнать в турнирной таблице сборную Армении", - сказал главный тренер сборной Дайнис Казакевич на пресс-конференции.
В финальный турнир выйдут сборные, занявшие первые два места в своих группах. Ещё трое участников финального турнира определятся в марте 2024 года в играх плей-офф Лиги Наций.
Чемпионат Европы пройдёт в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Действующим обладателем трофея является сборная Италии, которая в финале предыдущего турнира победила Англию.
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