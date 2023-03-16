Пожар и взрывы в Ростове-на-Дону: произошел пожар в здании погранслужбы ФБС

По словам местных жителей, перед возгоранием был слышен взрыв, дым от пожара виден во всем городе.

На видео, снятых очевидцами, видны выбитые окна и разрушенная кирпичная кладка, отмечает Русская служба ВВС.

Ростов-на-Дону. Местные жители сообщают о взрыве в здании, где расположено Главное управление ФСБ в Ростовской области pic.twitter.com/Hcnfe9IhoK — Vlad (@Ukraine_Twi) March 16, 2023

По данным Telegram-канала Shot, звуки взрывов продолжались во время горения. Shot отмечает, что на территории здания находится склад с боеприпасами. По сообщению 161.ru, в хозяйственном помещении погрануправления могли храниться боеприпасы и бочки с топливом.

В свою очередь, Telegram-канал 112 сообщает, что в результате пожара пострадали по меньшей мере два человека, в частности, 36-летний мужчина получил сильные ожоги и черепно-мозговую травму.

По информации Mash, пожар произошел из-за замыкания в кабеле электропроводки. Сотрудники пытались потушить огонь сами, но не смогли.