Харийс Витолиньш (главный тренер), Лаурис Дарзиньш, Артур Ирбе (тренер вратарей), Артис Аболс, Петтери Нуммелин и Раймонд Вилкойтс будут работать в тренерском штабе сборной Латвии по хоккею на ЧМ-2023, сообщает Латвийская федерация хоккея (ЛФХ).
Артур Ирбе войдёт в тренерский штаб сборной Латвии на ЧМ по хоккею
Летом 2021 года Харийс Витолиньш был назначен главным тренером сборной Латвии. Под его руководством команда прошла квалификацию на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, где заняла 11-е место среди 12 команд.
Витолиньш также возглавлял сборную Латвии в прошлом году на чемпионате мира, где команде удалось занять 10-е место среди 16 команд. Тренер поведёт команду в бой и этой весной, когда в Риге пройдут матчи группового турнира чемпионата мира.
В тренерском штабе Витолиньшу будет помогать многолетний нападающий сборной Латвии Лаурис Дарзиньш, который завершил карьеру игрока после Игр в Пекине. В этом сезоне хоккеист не играл, постепенно переходя к работе тренера. Прошлой осенью Дарзиньш ассистировал Витолиньшу в проверочных матчах сборной.
После 10-летнего перерыва на официальную должность в сборную Латвии вернулся Артур Ирбе. В 2013 году он прекратил работу в сборной, поскольку тогдашний президент ЛФХ Киров Липман заявил, что Ирбе "не соответствует должности тренера сборной".
Artūrs Irbe un Lauris Dārziņš būs Latvijas izlases treneri Pasaules čempionātā Rīgā: https://t.co/kkJIzRYz5m pic.twitter.com/AavWl7RSen— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) March 16, 2023
На чемпионате мира сборная Латвии сыграет в одной группе с Канадой, Чехией, Словакией, Швейцарией, Норвегией, Казахстаном и Словенией.
Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 12 по 28 мая.
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