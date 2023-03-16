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Артур Ирбе войдёт в тренерский штаб сборной Латвии на ЧМ по хоккею

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Артур Ирбе войдёт в тренерский штаб сборной Латвии на ЧМ по хоккею
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Артур Ирбе
Артур Ирбе Фото: Edijs Pālens/LETA

Харийс Витолиньш (главный тренер), Лаурис Дарзиньш, Артур Ирбе (тренер вратарей), Артис Аболс, Петтери Нуммелин и Раймонд Вилкойтс будут работать в тренерском штабе сборной Латвии по хоккею на ЧМ-2023, сообщает Латвийская федерация хоккея (ЛФХ).

Летом 2021 года Харийс Витолиньш был назначен главным тренером сборной Латвии. Под его руководством команда прошла квалификацию на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, где заняла 11-е место среди 12 команд.

Витолиньш также возглавлял сборную Латвии в прошлом году на чемпионате мира, где команде удалось занять 10-е место среди 16 команд. Тренер поведёт команду в бой и этой весной, когда в Риге пройдут матчи группового турнира чемпионата мира.

В тренерском штабе Витолиньшу будет помогать многолетний нападающий сборной Латвии Лаурис Дарзиньш, который завершил карьеру игрока после Игр в Пекине. В этом сезоне хоккеист не играл, постепенно переходя к работе тренера. Прошлой осенью Дарзиньш ассистировал Витолиньшу в проверочных матчах сборной.

После 10-летнего перерыва на официальную должность в сборную Латвии вернулся Артур Ирбе. В 2013 году он прекратил работу в сборной, поскольку тогдашний президент ЛФХ Киров Липман заявил, что Ирбе "не соответствует должности тренера сборной".

На чемпионате мира сборная Латвии сыграет в одной группе с Канадой, Чехией, Словакией, Швейцарией, Норвегией, Казахстаном и Словенией.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 12 по 28 мая.

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