Звёзды биатлона массово уходят из спорта

Изначально Херманн-Вик выступала в лыжных гонках, где стала бронзовым призёром олимпийской эстафеты в Сочи-2014. В 2016 году она перешла в биатлон, после чего завоевала девять медалей чемпионатов мира, включая два золота в гонке преследования на ЧМ-2019 и спринте на ЧМ-2023. Также на её счету золото в индивидуальной гонке и бронза в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Во французской сборной тоже есть существенные потери - об уходе из биатлона объявила Анаис Шевалье-Буше. 30-летняя спортсменка является серебряным призёром Олимпиады-2022 в "индивидуалке" и смешанной эстафете, бронзовым призёром Игр-2018 в эстафете, семикратным призёром чемпионатов мира.

Также на этой неделе со спортом попрощалась двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, десятикратная чемпионка мира Тириль Экхофф. "Я пришла в биатлон, потому что им занимались мои старшие брат и сестра, а я не хотела быть хуже. Эта цель завела меня дальше, чем я могла мечтать. Я многое пережила и чувствую, что мне невероятно повезло: почти 15 лет я проживала жизнь мечты в биатлоне", - написала норвежка.