Титулованные биатлонистки Марте Олсбю-Ройселанн, Дениз Херманн-Вик, Анаис Шевалье-Буше и Тириль Экхофф сообщили об уходе из большого спорта на пике своей профессиональной карьеры.
Звёзды биатлона массово уходят из спорта
Норвежка Марте Олсбю-Ройселанн завершает карьеру из-за отсутствия мотивации. 32-летняя спортсменка заявила, что гонки домашнего этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене станут для неё прощальными.
"Мне будет не хватать биатлонной семьи и жизни, которой я жила последние 15 лет. Я всегда отдавала приоритет тяжелой спортивной жизни и экстриму, и оно того стоило во многих смыслах. Но в этой погоне за целями и мечтами у меня больше нет мотивации. Теперь я хочу расставить приоритеты по-другому. И думаю, что мое тело это оценит", - приводит слова спортсменки сайт Норвежской ассоциации биатлона.
На счету Олсбю-Ройселанн три золота Игр в Пекине (спринт, пасьют и смешанная эстафета), два серебра и две бронзы Олимпиады в Южной Корее, а также 13 побед на чемпионатах мира и победа в Кубке мира прошлого сезона.
Соревнования в Холменколлене станут последними и для немки Дениз Херманн-Вик. "После 16 лет в лыжных гонках и 7 лет в биатлоне пришло время начать новую главу. С нетерпением жду приключений, которые подготовила мне жизнь", - написала 34-летняя спортсменка в Instagram.
Изначально Херманн-Вик выступала в лыжных гонках, где стала бронзовым призёром олимпийской эстафеты в Сочи-2014. В 2016 году она перешла в биатлон, после чего завоевала девять медалей чемпионатов мира, включая два золота в гонке преследования на ЧМ-2019 и спринте на ЧМ-2023. Также на её счету золото в индивидуальной гонке и бронза в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Во французской сборной тоже есть существенные потери - об уходе из биатлона объявила Анаис Шевалье-Буше. 30-летняя спортсменка является серебряным призёром Олимпиады-2022 в "индивидуалке" и смешанной эстафете, бронзовым призёром Игр-2018 в эстафете, семикратным призёром чемпионатов мира.
Также на этой неделе со спортом попрощалась двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, десятикратная чемпионка мира Тириль Экхофф. "Я пришла в биатлон, потому что им занимались мои старшие брат и сестра, а я не хотела быть хуже. Эта цель завела меня дальше, чем я могла мечтать. Я многое пережила и чувствую, что мне невероятно повезло: почти 15 лет я проживала жизнь мечты в биатлоне", - написала норвежка.
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