Латвия в прошлом году не воспользовалась возможностью купить предлагаемый США сжиженный природный газ (СПГ), который был значительно дешевле доступного на европейском рынке, пишет на сайте Makroekonomika.lv руководитель направления устойчивого развития Банка Латвии Эдвард Кушнерс.
Латвия в прошлом году не стала покупать более дешевый газ в США
Он напомнил, что в начале апреля 2022 года тогдашний министр экономики Янис Витенбергс вместе с представителями Latvenergo посетил США, чтобы обсудить "долгосрочное сотрудничество в энергетическом секторе".
В ходе визита латвийская делегация получила предложение закупить 10 тераватт-часов сжиженного газа, заключив договор на 10 лет.
Как отмечает Кушнерс, такая цена соответствовала цене газа на американской бирже Henry Hub. В прошлом году самая высокая цена газа на Henry Hub составлял 30 евро за мегаватт-час, в настоящее время она составляет 8 евро за мегаватт-час, а на момент предложения - около 10 евро за мегаватт-час.
Обсудив с экспертами возможную конечную цену поставок газа в Латвию, Кушнерс выяснил, что прошлым летом она составляла от 2 до 15 евро за мегаватт-час плюс стоимость страхования и других рисков. В то же время цена газа на европейской бирже TTF прошлым летом составляла 200-300 евро за мегаватт-час.
Представитель Банка Латвии отмечает, что переговоры с американскими газовыми компаниями на уровне правительства Латвии или от его имени не были инициированы.
Он подчеркивает, что это был политический выбор с далеко идущими экономическими и социальными последствиями, а также, несомненно, эффективная шоковая терапия, которая привела к более быстрому сокращению потребления ископаемых ресурсов.
"Неофициальные объяснения причин отказа от газовой сделки с США содержат довольно слабые аргументы - наиболее часто упоминаются страх перед долгосрочной сделкой, надежда на возобновление потоков дешевого российского газа после войны, необходимость сокращения потребления ископаемых ресурсов и отсутствие региональных терминалов СПГ", - пишет Кушнерс.
Он отмечает, что летом 2022 года отсутствие терминалов было веским аргументом, но с тех пор ситуация кардинально изменилась, так как очертания приобрел совместный эстонско-финский проект в Инкоо и уже скоро первое судно с газом для Латвии может пополнить запасы в Инчукалнсе.
По словам представителя Банка Латвии, более низкие цены на газ в настоящее время не дают повода для оптимизма в отношении дальнейшего развития событий в предстоящем отопительном сезоне, а финансовая выгода от прямых поставок из США для Латвии составляет около 1 млрд евро в год.
Кушнерс напоминает, что 25 мая 2022 года Совет по фискальной дисциплине, обеспокоенный темпами инфляции, пытался поднять вопрос о закупках газа на закрытой дискуссии, пригласив предпринимательские организации, ответственных должностных лиц и политиков, но явился только один политик, и в ходе дискуссии был сделан вывод о том, что без политических решений ни одна из государственных энергетических компаний не может начать переговоры с США по собственной инициативе.
Никаких подвижек по этому вопросу по-прежнему нет, только Latvenergo активно ищет выгодные условия, чтобы обеспечить поставки СПГ для собственных нужд, и уже появились сообщения о резервировании мощностей на Клайпедском терминале.
"По объемам это лишь часть необходимого стране газа. Поставки СПГ в 2022 году осуществлялись по высоким европейским ценам (TTF), а мы продолжаем танцевать вокруг полуживого "тела" Latvijas gāze", - пишет Кушнерс.
Он отмечает, что прежние заявления правительства о намерениях рассмотреть участие Латвии в строительстве терминала Палдиски-Инкоо забыты. Терминалы в Клайпеде и Палдиски-Инкоо, формируя единую энергетическую политику трех балтийских стран, могли бы уже в этом году обеспечить Латвию необходимыми ей поставками газа. Отказ от инвестиций в Клайпедский терминал также был политическим решением. Без политической поддержки Latvenergo не смогло добиться крупного долгосрочного контракта с Клайпедским терминалом, и это ясно показывает, что в подобных ситуациях активное и целенаправленное вмешательство государства не просто желательно, а необходимо.
По словам Кушнерса, наивное упование на "рыночные силы" означает лишь высокие цены и непредсказуемое развитие. Общая или по крайней мере хорошо скоординированная энергетическая политика стран Балтии - самый верный путь к энергетической безопасности и независимости.
"Если уж у Латвии есть газовая инфраструктура и доступ к достаточно дешевому СПГ, возможно, его использование в среднесрочной перспективе, с четким планом использования инфраструктуры и ее демонтажа и целенаправленными инвестициями в современные, климатически нейтральные решения для теплоснабжения, будут гораздо более прогнозируемым, социально и экономически щадящим путем", - подчеркивает представитель Банка Латвии.
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