Латвия в прошлом году не стала покупать более дешевый газ в США

"Неофициальные объяснения причин отказа от газовой сделки с США содержат довольно слабые аргументы - наиболее часто упоминаются страх перед долгосрочной сделкой, надежда на возобновление потоков дешевого российского газа после войны, необходимость сокращения потребления ископаемых ресурсов и отсутствие региональных терминалов СПГ", - пишет Кушнерс.

Он отмечает, что летом 2022 года отсутствие терминалов было веским аргументом, но с тех пор ситуация кардинально изменилась, так как очертания приобрел совместный эстонско-финский проект в Инкоо и уже скоро первое судно с газом для Латвии может пополнить запасы в Инчукалнсе.

По словам представителя Банка Латвии, более низкие цены на газ в настоящее время не дают повода для оптимизма в отношении дальнейшего развития событий в предстоящем отопительном сезоне, а финансовая выгода от прямых поставок из США для Латвии составляет около 1 млрд евро в год.

Кушнерс напоминает, что 25 мая 2022 года Совет по фискальной дисциплине, обеспокоенный темпами инфляции, пытался поднять вопрос о закупках газа на закрытой дискуссии, пригласив предпринимательские организации, ответственных должностных лиц и политиков, но явился только один политик, и в ходе дискуссии был сделан вывод о том, что без политических решений ни одна из государственных энергетических компаний не может начать переговоры с США по собственной инициативе.