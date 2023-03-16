Гревцова вышла из фракции "За стабильность!"

Такое решение Гревцова приняла после приговора суда, где депутат была приговорена к 160 часам общественных работ.

Гревцова продолжит работу в качестве независимого депутата, сказал Росликов.

Напомним, что ранее Алексей Росликов говорил, что довольно сложно поставить под сомнение решение судьи, рассматривавшего дело депутата Сейма Глории Гревцовой ("За стабильность!").

"Абсолютно все юристы говорят, что это очень грамотный профессионал. Поэтому оспорить его решение довольно сложно", - сказал политик, добавив, что если Гревцова решит продолжить судебные разбирательства, то партия ее обязательно поддержит.