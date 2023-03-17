В пятницу, 17 марта, состоялась жеребьёвка четвертьфиналов Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
"Реал" сыграет с "Челси". Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов
В турнире продолжают участие восемь команд, представляющие пять стран: Италию, Англию, Испанию, Германию и Португалию.
Пары четвертьфиналов Лиги чемпионов выглядят следующим образом:
- "Реал Мадрид" (Испания) - "Челси" (Англия)
- "Интер" (Италия) - "Бенфика" (Португалия)
- "Манчестер Сити" (Англия) - "Бавария" (Германия)
- "Наполи" (Италия) - "Милан" (Италия)
Первые матчи состоятся 11 и 12 апреля, ответные - 18 и 19 апреля.
Стали также известны потенциальные полуфинальные пары. Победитель дуэли "Милан" - "Наполи" сыграет с сильнейшей командой в паре "Интер" - "Бенфика". Победитель в паре "Реал" - "Челси" выйдет на "Манчестер Сити" или "Баварию".
Действующим победителем Лиги чемпионов является "Реал", который в финале прошлогоднего турнира обыграл "Ливерпуль".
Финал Лиги чемпионов сезона 2022/2023 пройдёт в Стамбуле 10 июня на "Олимпийском стадионе имени Ататюрка".
Также в ходе жеребьёвки определились четвертьфинальные пары Лиги Европы сезона-2022/2023:
- "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Севилья" (Испания)
- "Ювентус" (Италия) - "Спортинг" (Португалия)
- "Байер" (Германия) - "Юнион" (Бельгия)
- "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Рома" (Италия)
Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 13 апреля, ответные - 20 апреля.
Дальнейшая сетка полуфинала сформирована следующим образом: "Ювентус"/"Спортинг" - "Манчестер Юнайтед"/"Севилья"; "Фейеноорд"/"Рома" - "Байер"/"Юнион".
Финал Лиги Европы сезона-2022/2023 пройдёт 31 мая на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште (Венгрия).
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