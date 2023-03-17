Прогноз погоды на грядущую неделю: +13 градусов и порывистый ветер

В субботу, 18 марта, ожидается сухая и ветреная погода - скорость южного ветра в порывах составит 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью на востоке страны опустится чуть ниже нуля, днем ​​будет +4...+8 градусов.

В последующие ночи температура воздуха в основном будет оставаться плюсовой, днем ​​чаще всего она будет повышаться до +5...+10 градусов. По текущему прогнозу Global Forecast System, в понедельник, когда будет светить солнце, воздух местами прогреется до +13 градусов, а во вторник температура не превысит +3...+8 градусов.

В воскресенье ветер стихнет и во многих местах пройдет дождь, а на следующей неделе осадков будет еще больше. Уровень воды в реках останется высоким из-за дождей и таяния снега.

В Даугаве у Даугавпилса в зависимости от количества осадков к концу месяца уровень воды может подняться еще на четыре метра, у Екабпилса - на два метра. Наводнений не ожидается.

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