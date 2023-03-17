Исследования показывают, что в течение жизни мы тратим в среднем 6,5 месяцев на поиски потерянных вещей в доме. Эксперты по обустройству убеждены, что это время можно было бы провести гораздо более приятным образом. Они делятся советами, как сэкономить деньги и время, а также улучшить душевное состояние, просто наводя порядок в доме.
Как сэкономить деньги и время, просто наводя порядок в доме
"Любая вещь теряет свою функцию, если ее нельзя найти, поэтому обустроенный дом помогает не только повысить комфорт, но и сократить расходы. При обустройстве в доме следует учитывать 3 основных принципа - простота, логичность и доступность. Ничто не должно быть забыто, и в доме всё должно хорошо просматриваться. Если всё можно легко найти, нет необходимости покупать новые вещи. Кроме того, если у каждой вещи есть свое место, то это также помогает экономить время", - говорит лидер мнений в области долгосрочной моды и консультант по стилю Анете Озолиня. По ее словам, различные исследования показывают, что 80% беспорядка в большинстве домов - это результат беспорядка, а не недостаток места.
Начните с малого - обустройте свой гардероб
Если обустройство в доме - это долгосрочная цель, то обустройство гардероба может стать хорошим началом. "Хотя ничего в гардеробе не может физически испортиться, стоит помнить, что возможно моральное устаревание. Поэтому важно выбирать модели, которые будут актуальны длительное время. Правильное хранение и уход за одеждой помогут дольше сохранить качество этих вещей, ведь ткани, к сожалению, угрожает моль, плесень и сырость", - подчеркивает консультант по стилю. По ее словам, правильное и аккуратное хранение вещей также помогает избежать стресса и беспокойства.
"В правильно обустроенном гардеробе мы четко видим, что у нас есть, и можем сэкономить минимум 10 минут по утрам, когда принимаем решение, что надеть", - говорит А.Озолина.
По словам эксперта IKEA, есть различные решения для всех зон в доме - от гардеробов и книжных шкафов до сервантов и простых полок. Выбор правильных решений для хранения помогает обеспечить порядок.
"Когда речь идет о хранении одежды и гардероба в целом, обычно не существует универсальных решений. Оформите свой гардероб в соответствии с вашим стилем, чтобы любимые вещи всегда были на виду. Используйте корзины или коробки, чтобы складывать одежду боком, так отдельные вещи будут лучше видны и их будет легче доставать. Иметь отдельное место для носков и ящики для хранения сезонной одежды также полезно для поддержания порядка в гардеробе. Аксессуары для шкафов стоят всего несколько евро, но значительно повышают функциональность гардероба", - поделился Дарюс Римкус, руководитель отдела IKEA по дизайну интерьера.
По мнению Д. Римкуса, хорошей идеей является устройство вторичного хранилища - это решение для хранения дома редко используемых вещей в менее заметных местах, например, сезонную одежду и постельное белье можно хранить в специальных мешках под кроватями.
"Во время домашних визитов мы видим, что во многих домах вещи хранятся в неподходящих местах. Для устройств, которые используются только один или два раза в месяц, лучше выбрать верхние полки, а не нижние ящики, где следует хранить ежедневно используемые принадлежности. Их можно хранить на самой высокой полке, под шкафом или в специальных ящиках под кроватью". Он также предложил установить в календаре дату перед каждым сезоном, когда вы просматриваете всю свою одежду, чтобы отдать то, что вам больше не нужно.
Избавьтесь от ненужных, сентиментальных вещей
В качестве еще одной эффективной рекомендации А. Озолиня предлагает скрупулезно пересмотреть вещи и избавиться от тех, которые "могут когда-нибудь пригодится".
"В процессе обустройства нужно ответить на два важных вопроса - "пригодится ли" и "когда именно" эта вещь будет использоваться. У каждого из нас есть свои фантазии, в которых мы планируем ходить в походы, вязать носки, печь торты и т.д. Это представление о том, какими мы хотели бы себя видеть, но которое чаще всего не становится реальностью. Стоит ли хранить вещь 10 лет, или лучше прожить 10 лет без вещи, которая надоедает и постоянно напоминает, что вы еще не начали ею пользоваться? Причем отказ от излишеств не означает отказа от мечты, это просто возможность поставить в приоритет собственный комфорт. Рекомендуется выделить отдельный ящик или коробку для сентиментальных вещей, это поможет ограничить их количество", - подчеркивает эксперт.
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