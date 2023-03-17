Как сэкономить деньги и время, просто наводя порядок в доме

"В процессе обустройства нужно ответить на два важных вопроса - "пригодится ли" и "когда именно" эта вещь будет использоваться. У каждого из нас есть свои фантазии, в которых мы планируем ходить в походы, вязать носки, печь торты и т.д. Это представление о том, какими мы хотели бы себя видеть, но которое чаще всего не становится реальностью. Стоит ли хранить вещь 10 лет, или лучше прожить 10 лет без вещи, которая надоедает и постоянно напоминает, что вы еще не начали ею пользоваться? Причем отказ от излишеств не означает отказа от мечты, это просто возможность поставить в приоритет собственный комфорт. Рекомендуется выделить отдельный ящик или коробку для сентиментальных вещей, это поможет ограничить их количество", - подчеркивает эксперт.