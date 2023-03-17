Пт, 17.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Российской теннисистке вынесли предупреждение из-за футболки

rus.tvnet.lv
Российской теннисистке вынесли предупреждение из-за футболки
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Анастасия Потапова
Анастасия Потапова Фото: USA Today Sports/Scanpix

Женская теннисная ассоциация (WTA) вынесла официальное предупреждение россиянке Анастасии Потаповой, которая появилась в футболке российского футбольного клуба "Спартак" на турнире в Индиан-Уэллсе на этой неделе.

В воскресенье 21‑летняя Потапова сфотографировалась в футболке "Спартака" перед матчем третьего круга турнира WTA 1000 в американском Индиан‑Уэллсе против местной теннисистки Джессики Пегулы.

Действия Потаповой были расценены как публичная демонстрация поддержки её страны на фоне вторжения в Украину. Россиянку раскритиковали в соцсетях, в том числе первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

Россиянка на это ответила, что болеет за "красно-белых" с 13 лет и не видит в футболке "провокации".

WTA, в свою очередь, вынесла предупреждение россиянке. Ассоциация посчитала выход Потаповой неприемлемым и неуместным и надеется, что такое больше не повторится.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх