Российской теннисистке вынесли предупреждение из-за футболки

В воскресенье 21‑летняя Потапова сфотографировалась в футболке "Спартака" перед матчем третьего круга турнира WTA 1000 в американском Индиан‑Уэллсе против местной теннисистки Джессики Пегулы.

Действия Потаповой были расценены как публичная демонстрация поддержки её страны на фоне вторжения в Украину. Россиянку раскритиковали в соцсетях, в том числе первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

Россиянка на это ответила, что болеет за "красно-белых" с 13 лет и не видит в футболке "провокации".

WTA, в свою очередь, вынесла предупреждение россиянке. Ассоциация посчитала выход Потаповой неприемлемым и неуместным и надеется, что такое больше не повторится.