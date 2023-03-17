Служба государственных доходов (СГД) подсчитала налоги жителям в соответствии с интересами жителей и в соответствии с тем, как Сейм решил реализовать уплату подоходного налога с населения (IIN), поэтому СГД категорически отклоняет обвинения омбудсмена, сообщили порталу TVNET представители СГД.
СГД категорически отрицает обвинения омбудсмена в незаконном вычислении налогов вместо жителей
Расчет СГД в соответствии с решением Сейма помогает жителям, которые за 2018 и 2019 годы сами не выполнили свою обязанность подать декларацию о годовых доходах и уплатить налог, поясняют представители СГД.
С 2021 года Сейм доверил СГД новую обязанность - подавать декларацию о годовых доходах вместо тех жителей, которые в обязательном порядке должны подавать декларацию и уплатить IIN, но которые сами этого не сделали. СГД поясняет, что для жителей с решением Сейма новые обязанности не были предусмотрены, так как у определенных в Латвии групп населения всегда была обязанность подать декларацию о годовых доходах и уплатить налог. Таким образом, в период, когда СГД в 2021 году заполнила декларацию за 2018 и 2019 годы, эти жители уже не выполнили установленную законом обязанность самому подать декларацию и уплатить налог.
Неподанные населением декларации за 2018 и 2019 годы СГД планировала заполнить до 1 марта 2021 года. В условиях Covid-19 Служба не смогла этого сделать. Поэтому заполненные СГД декларации жители получили чуть позже - 34 757 человек получили декларации 6 и 7 апреля, а 23 421 человек - 15 июля. В общей сложности было заполнено 58 178 деклараций.
В целом, полученный налоговый расчет не изменил обязанность жителей уплатить налог, отметили представители СГД. Кроме того, он не изменил права жителей уточнить заполненную СГД декларацию, например, добавить чеки оправданных расходов или лицам, осуществляющим хозяйственную деятельность, декларировать расходы, которые уменьшают уплачиваемый налог. Это право уточнить декларацию использовало 18 300 человек.
У жителей, которые сами не выполнили обязанность в 2019 году уплатить налог за 2018 год и в 2020 году уплатить налог за 2019 год, дополнительно к долгу по налогу накапливались и пеня, отмечают представители СГД. Жители, которые получили заполненную СГД декларацию не до 1 марта 2021 года, а чуть позже, соответственно чуть позже получили и напоминание о пене.
Однако представители СГД подчеркивают, что это не запрещает человеку своевременно исполнять свою обязанность уплатить налог и не допустить пени. Однако СГД согласна, что напоминание мотивирует людей действовать немного раньше. Поэтому СГД рассмотрит возможность уменьшить пеню в таком размере, который образовался в период с 1 марта 2021 года до момента получения декларации в начале апреля или июне того же года. В целом пеня составляет 0,05% в день от суммы уплачиваемого налога.
Для жителей, которые уточняли подготовленную СГД декларацию и у кого после уточнения образовалась переплата, пеня не должна уплачиваться и соответственно время заполнения декларации СГД не оказало никакого влияния.
СГД декларации последующих лет (2020, 2021 и 2022), в соответствии с установленным Сеймом, может заполнить быстрее, еще до того, как наступил срок, когда человек должен сделать это сам. Таким образом, государство обеспечивает раннюю поддержку в выполнении налоговых обязанностей.
Как сообщалось, омбудсмен в деле о проверке действий Службы государственных доходов (СГД) установил, что учреждение незаконно (с опозданием) заполняло годовую декларацию о доходах жителей и исчисляло налоги вместо тех, кто их платил, и это действие негативно влияет на интересы многих жителей, сказал заместитель начальника отдела коммуникаций и международного сотрудничества аппарата омбудсмена Эдгар Лакутис.
С 2021 года с поправками в закон "О подоходном налоге с населения" вступили в силу новые полномочия СГД - подавать годовую декларацию о доходах вместо налогоплательщика в соответствии с имеющейся в СГД информацией и, соответственно, рассчитывать налоги. Это касается случаев, когда налогоплательщик был обязан подать годовую декларацию о доходах, но не сделал этого. В то же время это также означает, что СГД должна быть проинформирована о налогоплательщиках, которые обязаны подать декларацию, но не сделали этого в установленный срок. Однако из информации, предоставленной жителями омбудсмену, видно, что о новых полномочиях СГД они узнали только тогда, когда начался сбор налогов, сообщил Лакутис.
В ходе проверки омбудсмен установил, что СГД осуществила автоматическое заполнение деклараций о годовых доходах и расчет налога с опозданием, с нарушением сроков, установленных законом. За период с 2018 по 2020 год СГД незаконно заполнила более 100 000 деклараций.
Лакутис заявил, что СГД признает нарушение закона. Одной из основных причин своих действий СГД назвала распространение Covid-19, так как человеческие ресурсы и время в основном тратились на расчет и выплату пособий, а также на корректировку информационных систем СГД. Однако аппарат омбудсмена разъяснения СГД не устраивают.
"Эти и любые другие подобные доводы не являются и не могут быть оправданием для нарушения закона. Самому учреждению нужно было бы еще больше и еще интенсивнее объяснять на понятном для граждан языке какие-либо новые решения или полномочия учреждения действовать от имени налогоплательщиков", - подчеркнул омбудсмен Юрис Янсонс. По его словам, люди должны знать, что за них будут поданы годовые декларации и будут произведены налоговые расчеты, если налогоплательщик не сделает этого сам.
Сейчас омбудсмен призывает СГД отменить все незаконные решения. По мнению омбудсмена, каждый год до 1 марта СГД должна разъяснять населению обязанность подавать годовую декларацию и последствия, которые наступают в случае неисполнения этой обязанности. Министерство финансов, в свою очередь, должно оценить ответственность должностных лиц СГД, допустивших нарушение прав и интересов налогоплательщиков.
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