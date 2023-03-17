Омбудсмен в деле о проверке действий Службы государственных доходов (СГД) установил, что учреждение незаконно (с опозданием) заполняло годовую декларацию о доходах жителей и исчисляло налоги вместо тех, кто их платил, и это действие негативно влияет на интересы многих жителей, сказал заместитель начальника отдела коммуникаций и международного сотрудничества аппарата омбудсмена Эдгар Лакутис.
СГД незаконно вычисляла налоги вместо жителей, заключил омбудсмен
С 2021 года с поправками в закон "О подоходном налоге с населения" вступили в силу новые полномочия СГД - подавать годовую декларацию о доходах вместо налогоплательщика в соответствии с имеющейся в СГД информацией и, соответственно, рассчитывать налоги. Это касается случаев, когда налогоплательщик был обязан подать годовую декларацию о доходах, но не сделал этого. В то же время это также означает, что СГД должна быть проинформирована о налогоплательщиках, которые обязаны подать декларацию, но не сделали этого в установленный срок. Однако из информации, предоставленной жителями омбудсмену, видно, что о новых полномочиях СГД они узнали только тогда, когда начался сбор налогов, сообщил Лакутис.
В ходе проверки омбудсмен установил, что СГД осуществила автоматическое заполнение деклараций о годовых доходах и расчет налога с опозданием, с нарушением сроков, установленных законом. За период с 2018 по 2020 год СГД незаконно заполнила более 100 000 деклараций.
Лакутис заявил, что СГД признает нарушение закона. Одной из основных причин своих действий СГД назвала распространение Covid-19, так как человеческие ресурсы и время в основном тратились на расчет и выплату пособий, а также на корректировку информационных систем СГД. Однако аппарат омбудсмена разъяснения СГД не устраивают.
"Эти и любые другие подобные доводы не являются и не могут быть оправданием для нарушения закона. Самому учреждению нужно было бы еще больше и еще интенсивнее объяснять на понятном для граждан языке какие-либо новые решения или полномочия учреждения действовать от имени налогоплательщиков", - подчеркнул омбудсмен Юрис Янсонс. По его словам, люди должны знать, что за них будут поданы годовые декларации и будут произведены налоговые расчеты, если налогоплательщик не сделает этого сам.
Сейчас омбудсмен призывает СГД отменить все незаконные решения. По мнению омбудсмена, каждый год до 1 марта СГД должна разъяснять населению обязанность подавать годовую декларацию и последствия, которые наступают в случае неисполнения этой обязанности. Министерство финансов, в свою очередь, должно оценить ответственность должностных лиц СГД, допустивших нарушение прав и интересов налогоплательщиков.
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