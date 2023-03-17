СГД незаконно вычисляла налоги вместо жителей, заключил омбудсмен

С 2021 года с поправками в закон "О подоходном налоге с населения" вступили в силу новые полномочия СГД - подавать годовую декларацию о доходах вместо налогоплательщика в соответствии с имеющейся в СГД информацией и, соответственно, рассчитывать налоги. Это касается случаев, когда налогоплательщик был обязан подать годовую декларацию о доходах, но не сделал этого. В то же время это также означает, что СГД должна быть проинформирована о налогоплательщиках, которые обязаны подать декларацию, но не сделали этого в установленный срок. Однако из информации, предоставленной жителями омбудсмену, видно, что о новых полномочиях СГД они узнали только тогда, когда начался сбор налогов, сообщил Лакутис.