Мурниеце отстранила с должности двух людей, связанных со скандальной закупкой

Против двух временно отстраненных чиновников начато дисциплинарное расследование, сообщили агентству LETA в министерстве.

Уважая просьбу правоохранительных органов, министерство не будет предоставлять более подробную информацию об отстраненных чиновниках, их должностях и ходе расследования.

Как сообщалось, в четверг Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провело уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах в Риге и других местах Латвии, в том числе 14 санкционированных судом обысков в связи с закупкой продовольствия для армии. Задержаны три человека. Срок задержания заканчивается в субботу, 18 марта, но KNAB не предоставляет информацию о том, освобождены ли эти люди.

Как сообщалось, Министерство обороны начнет служебную проверку в связи с закупкой продовольствия для армии на сумму 220 млн евро, сообщила во вторник журналистам министр обороны Инара Мурниеце.

Министр также подтвердила, что сумма планируемого договора совершенно не соответствует бюджетным возможностям НВС. Документы по закупке переданы для оценки правоохранительным органам.