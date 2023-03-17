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Медведев, Захарова и Подоляк комментируют ордер на арест Путина

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Медведев, Захарова и Подоляк комментируют ордер на арест Путина
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Официальный пресс-секретарь МИД России Мария Захарова
Официальный пресс-секретарь МИД России Мария Захарова Фото: Alexander Demyanchuk/AP

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге издал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей.

Экс-президент России Дмитрий Медведев назвал выданный МУС ордер "туалетной бумагой", а представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что это ничего не значит для России.

Захарова в Telegram-канале указала, что решения МУС в России "не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения".

Ни Россия, ни Украина не являются участником Римского статута МУС. Однако Киев принял судебную юрисдикцию и сотрудничает с бюро прокурора.

Президент МУС Петр Хофманьский в видеозвонке заявил, что, несмотря на то, что судьи издали ордеры, они должны быть исполнены международным сообществом. У МУС нет своей полиции для исполнения ордеров.

Должностные лица Украины в пятницу назвали решение МУС историческим.

"Теперь российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления - незаконной депортации и перемещения украинских детей. Это означает, что за пределами России Путин должен быть арестован и передан в суд. <..> Это историческое решение для Украины и всей системы международного права", - заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что этот шаг - это "только начало".

"Колеса правосудия вращаются: я приветствую решение МУС выдать ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой в связи с насильственной передачей украинских детей. Международные преступники будут привлечены к ответственности за кражу детей и другие международные преступления", - считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мир изменился. МУС выдал ордер на арест "стратега" Путина. Это четкий сигнал российским элитам о том, что с ними будет и почему не будет "как раньше". Это начало конца России в ее нынешнем виде на мировой арене. Это четкая юридическая процедура. Просто подождите", - заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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