Международный уголовный суд (МУС) в Гааге издал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей.
Медведев, Захарова и Подоляк комментируют ордер на арест Путина
Экс-президент России Дмитрий Медведев назвал выданный МУС ордер "туалетной бумагой", а представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что это ничего не значит для России.
The International Criminal Court has issued an arrest warrant against Vladimir Putin. No need to explain WHERE this paper should be used🧻.— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 17, 2023
Захарова в Telegram-канале указала, что решения МУС в России "не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения".
Ни Россия, ни Украина не являются участником Римского статута МУС. Однако Киев принял судебную юрисдикцию и сотрудничает с бюро прокурора.
Президент МУС Петр Хофманьский в видеозвонке заявил, что, несмотря на то, что судьи издали ордеры, они должны быть исполнены международным сообществом. У МУС нет своей полиции для исполнения ордеров.
Должностные лица Украины в пятницу назвали решение МУС историческим.
"Теперь российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления - незаконной депортации и перемещения украинских детей. Это означает, что за пределами России Путин должен быть арестован и передан в суд. <..> Это историческое решение для Украины и всей системы международного права", - заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что этот шаг - это "только начало".
"Колеса правосудия вращаются: я приветствую решение МУС выдать ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой в связи с насильственной передачей украинских детей. Международные преступники будут привлечены к ответственности за кражу детей и другие международные преступления", - считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Мир изменился. МУС выдал ордер на арест "стратега" Путина. Это четкий сигнал российским элитам о том, что с ними будет и почему не будет "как раньше". Это начало конца России в ее нынешнем виде на мировой арене. Это четкая юридическая процедура. Просто подождите", - заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
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