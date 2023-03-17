Медведев, Захарова и Подоляк комментируют ордер на арест Путина

"Колеса правосудия вращаются: я приветствую решение МУС выдать ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой в связи с насильственной передачей украинских детей. Международные преступники будут привлечены к ответственности за кражу детей и другие международные преступления", - считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мир изменился. МУС выдал ордер на арест "стратега" Путина. Это четкий сигнал российским элитам о том, что с ними будет и почему не будет "как раньше". Это начало конца России в ее нынешнем виде на мировой арене. Это четкая юридическая процедура. Просто подождите", - заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.