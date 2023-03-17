Видео ⟩ Шофер не понимает - почему полицейские тайно подняли штраф почти в два раза?

Анна признает, что виновна и не возражает против наказания. К ней подошла полицейская, которая ознакомила нарушителя с размером наказания и попросила подписаться, а также указать свою электронную почту. В тот же вечер Анна получила на свою электронную почту протокол об административном правонарушении и заметила, что размер штрафа почти удвоился – 55 евро.

Анна - водитель уже со стажем в 15 лет, называет себя честным водителем, это только второй раз, когда полицейские ее остановили. Поэтому женщина удивлена действиями полицейских, которые без ведома автоводителя меняют размер наказания. Женщина объясняет, что полицейский изначально информировала ее о том, что штраф составит всего 30 евро, а потом, когда Анна уже уехала, она зачеркнула и записала другую сумму.

Водитель обжаловала наказание, но полицейские отклонили жалобу.

Присяжного адвоката Петериса Кушнера также удивило изначально примененное к Анне наказание, так как 30 евро не может быть штрафом за такое нарушение. Если полицейские желали смягчить наказание, то Анне следовало бы заплатить 27,50 евро.

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