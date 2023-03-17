Вскоре после решения Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина, министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгар Ринкевич заявил, как в дальнейшем следует называть президента России.
Ринкевич сообщил, как теперь следует называть Владимира Путина
Ринкевич сообщил, как теперь следует называть Владимира Путина
"В дальнейшем гражданин Российской Федерации Владимир Путин будет называться "обвиняемым в тяжких преступлениях", - написал Ринкевич.
Как сообщалось, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой.
"Владимир Путин, предположительно, несет ответственность за военное преступление - незаконную депортацию населения и незаконную передачу детей из оккупированных районов Украины в РФ", - говорится в сообщении.
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