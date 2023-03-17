Ринкевич сообщил, как теперь следует называть Владимира Путина

"В дальнейшем гражданин Российской Федерации Владимир Путин будет называться "обвиняемым в тяжких преступлениях", - написал Ринкевич.

Как сообщалось, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой.

"Владимир Путин, предположительно, несет ответственность за военное преступление - незаконную депортацию населения и незаконную передачу детей из оккупированных районов Украины в РФ", - говорится в сообщении.