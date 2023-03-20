ВИДЕО ⟩ Первая победа "Елгавы" и эмоциональное рижское дерби

Отметим, что "Валмиера" до сих пор не открыла счёт голам в текущем сезоне - в первом туре чемпион прошлого года сыграл вничью с RFS (0:0).

В центральном матче второго тура "Рига" в меньшинстве отобрала очки у своего принципиального соперника RFS - 1:1. На 11-й минуте встречи Усейну Нианг получил жёлтую карточку за нарушение правил на Роберте Савалниексе, но после видеоповтора арбитр решил изменить своё решение и показал сенегальцу красную карточку.

Счёт на 42-й минуте открыл бразилец Эмерсон, который после великолепной комбинации со Стефаном Паничем отправил мяч в сетку ворот "Риги". В конце матча в игру вновь вмешался VAR - арбитр встречи на видеоповторе разглядел умышленную игру рукой защитника RFS в собственной штрафной и назначил 11-метровый удар, который чётко реализовал Дуглас Аурелиу.

На 90+7-й минуте Мор Талла Гайе мог принести "Риге" победу - сенегалец обыграл четырёх соперников, ворвался в штрафную и пробил в перекладину ворот Павла Штейнбора.

В заключительном матче второго тура, который прошёл в воскресенье в Саласпилсе, "Супер Нова" на своём поле обыграла "Тукумс" - 2:0.

Счёт уже на 45-й секунде встречи открыл Евгений Минин. Затем опасные моменты были у обеих команд, а в конце первого тайма травму получил один из лидеров "Тукумса" Богдан Самойлов, который был вынужден покинуть поле. Окончательный счёт на 50-й минуте установил Кристиан Каушелис.

В 3-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 1 и 2 апреля, "Даугавпилс" на своём поле сыграет с "Супер Новой", "Лиепая" с "Ригой", "Елгава" с RFS, "Тукумс" с "Меттой", а "Ауда" с "Валмиерой".

Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.

Турнирная таблица чемпионата Латвии 2023:

Фото: lff.lv