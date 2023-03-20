В минувшие выходные завершился второй тур чемпионата Латвии по футболу. Предлагаем вам ознакомиться с результатами матчей.
ВИДЕО ⟩ Первая победа "Елгавы" и эмоциональное рижское дерби
Второй тур начался с матча "Елгавы" и "Даугавпилса", в котором новички чемпионата Латвии одержали первую победу в этом сезоне - 2:1.
Счёт на 6-й минуте открыл Рамин Насирли, которому ассистировал Валерий Лизунов. На 19-й минуте в ворота "Даугавпилса" был назначен 11-метровый удар, который точно реализовал Данила Патийчук. Победу "Елгаве" на 59-й минуте принёс 40-летний ветеран команды Валерий Редько, который после розыгрыша углового в одно касание отправил мяч под перекладину ворот гостей.
Вторую победу подряд одержала "Ауда", которая на выезде обыграла "Метту" (2:0) и возглавила турнирную таблицу чемпионата Латвии.
На 17-й минуте ворота хозяев поразил аргентинец Матиас Питео, для которого этот гол стал вторым в текущем сезоне. У "Метты" было несколько неплохих возможностей для того, чтобы восстановить равновесие на табло, но вместо этого на 90+3-й минуте Владимир Степанов сделал счёт 2:0.
В другом субботнем матче действующий чемпион Латвии "Валмиера" у себя дома потерпела поражение от "Лиепаи". Исход поединка решил один гол, который на 41-й минуте забил Додо - 1:0.
Отметим, что "Валмиера" до сих пор не открыла счёт голам в текущем сезоне - в первом туре чемпион прошлого года сыграл вничью с RFS (0:0).
В центральном матче второго тура "Рига" в меньшинстве отобрала очки у своего принципиального соперника RFS - 1:1. На 11-й минуте встречи Усейну Нианг получил жёлтую карточку за нарушение правил на Роберте Савалниексе, но после видеоповтора арбитр решил изменить своё решение и показал сенегальцу красную карточку.
Счёт на 42-й минуте открыл бразилец Эмерсон, который после великолепной комбинации со Стефаном Паничем отправил мяч в сетку ворот "Риги". В конце матча в игру вновь вмешался VAR - арбитр встречи на видеоповторе разглядел умышленную игру рукой защитника RFS в собственной штрафной и назначил 11-метровый удар, который чётко реализовал Дуглас Аурелиу.
На 90+7-й минуте Мор Талла Гайе мог принести "Риге" победу - сенегалец обыграл четырёх соперников, ворвался в штрафную и пробил в перекладину ворот Павла Штейнбора.
В заключительном матче второго тура, который прошёл в воскресенье в Саласпилсе, "Супер Нова" на своём поле обыграла "Тукумс" - 2:0.
Счёт уже на 45-й секунде встречи открыл Евгений Минин. Затем опасные моменты были у обеих команд, а в конце первого тайма травму получил один из лидеров "Тукумса" Богдан Самойлов, который был вынужден покинуть поле. Окончательный счёт на 50-й минуте установил Кристиан Каушелис.
В 3-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 1 и 2 апреля, "Даугавпилс" на своём поле сыграет с "Супер Новой", "Лиепая" с "Ригой", "Елгава" с RFS, "Тукумс" с "Меттой", а "Ауда" с "Валмиерой".
Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.
Турнирная таблица чемпионата Латвии 2023:
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