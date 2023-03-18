Санита Зиединя, автор книги Pieneņpūka ("Одуванчик"), делится эмоциональной историей о своем сыне Артуре и о том, как он дал ей возможность познать безусловную любовь, подчеркивая, что сын научил ее ценить каждое мгновение и красоту жизни.
Мать особенного ребенка Санита: "Я никогда не услышу, как Артур назовет меня мамой"
"Моя история будет о маленьком мальчике. Когда этот мальчик вошел в мою жизнь, я задала себе риторический вопрос - кто кому на самом деле дал жизнь? Я ему или он мне?
Когда я была маленькой, я мечтала о всяких вещах - каким будет мой муж, какими будут мои дети... Я знала, что хочу нескольких детей. Я хотела большой дом, чтобы у меня был красивый сад и терраса. Я буду печь много тортов. Шло время, я росла и даже не замечала, что мои мечты начинают сбываться.
Я вышла замуж, у меня трое очаровательных сыновей. 15 ноября 2014 года у меня родились близнецы - два красивых мальчика - Артур и Валтер. Они родились раньше срока - на 33-й неделе беременности.
Младенцев после рождения сразу поместили в реанимацию, но когда я услышала их громкие голоса, то подумала, что все в порядке. Счастье длилось недолго - на пятый день жизни у Артура ухудшилось здоровье. От жизнерадостного малыша осталось только спящее тело и множество диагнозов.
Я потеряла все - веру в Бога, надежду на счастливую жизнь, и я была очень зла на всех. Особенно на Бога! Я спросила его - почему ты не защитил моего маленького ребенка? Ответа не было. Прошло время, и мне пришлось смириться с этой ситуацией. Я начала грустить, потому что жизнь продолжалась. Я спрашивала себя - как я хочу жить?" - эмоционально рассказывает Санита Зиединя, автор книги Pieneņpūka ("Одуванчик").
"Хочу быть счастливой - таков был мой ответ. С чем мы сталкиваемся ежедневно - Артур не ходит, не разговаривает, не моется, не ползает, не сидит, не ест и не может сам сходить в туалет.
То, что мы принимаем как должное, что мы можем сделать - он не может этого сделать. Что он может сделать? Жить! Любить.
Откуда я это знаю? Я чувствую. Артур знает, как жить гораздо лучше, чем я. Только теперь я знаю, что такое настоящая жизнь! Для своего сына я - руки, ноги, глаза, уши, я для него все", - эмоционально говорит Санита.
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