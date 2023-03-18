Мать особенного ребенка Санита: "Я никогда не услышу, как Артур назовет меня мамой"

Я потеряла все - веру в Бога, надежду на счастливую жизнь, и я была очень зла на всех. Особенно на Бога! Я спросила его - почему ты не защитил моего маленького ребенка? Ответа не было. Прошло время, и мне пришлось смириться с этой ситуацией. Я начала грустить, потому что жизнь продолжалась. Я спрашивала себя - как я хочу жить?" - эмоционально рассказывает Санита Зиединя, автор книги Pieneņpūka ("Одуванчик").

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"Хочу быть счастливой - таков был мой ответ. С чем мы сталкиваемся ежедневно - Артур не ходит, не разговаривает, не моется, не ползает, не сидит, не ест и не может сам сходить в туалет.

То, что мы принимаем как должное, что мы можем сделать - он не может этого сделать. Что он может сделать? Жить! Любить.

Откуда я это знаю? Я чувствую. Артур знает, как жить гораздо лучше, чем я. Только теперь я знаю, что такое настоящая жизнь! Для своего сына я - руки, ноги, глаза, уши, я для него все", - эмоционально говорит Санита.

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