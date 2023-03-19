ПОСМОТРИ! ⟩ Роналду забил супергол со штрафного

Гол Криштиану позволил "Аль-Насру" сравнять счёт на 79-й минуте. 38-летний португалец поразил ворота соперника прямым ударом со штрафного. В итоге команда Роналду сумела вырвать победу на 86-й минуте, когда бразилец Андерсон Талиска реализовал пенальти - 2:1.

В предыдущий раз Роналду реализовал штрафной удар в апреле прошлого года. Он отличился в составе "Манчестер Юнайтед" на 76-й минуте матча 33-го тура Английской Премьер-Лиги (АПЛ) с "Норвичем".

Таким образом, Роналду прервал трёхматчевую безголевую серию и ворвался в топ-6 бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии - у португальца девять голов в восьми матчах за "Аль-Наср".

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" сократил отставание от лидера "Аль-Иттихад" до одного очка (49 против 50).

Ранее стало известно, что 38-летний Роналду попал в окончательный состав сборной Португалии на матчи отборочного турнира чемпионата Европы. Роналду - рекордсмен по количеству матчей (196) и голов (118) за сборную Португалии.