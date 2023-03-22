Девушка Роналду рассказала о трёх выкидышах и отношениях со звездой футбола

По словам Джорджины Родригес она и Криштиану всегда мечтали о нескольких общих детях. Путь к этому был сложным: после рождения их дочери Аланы женщина трижды беременела и теряла ребёнка. После этого она стала бояться обследований.

Джорджина призналась, что она продолжала попытки забеременеть. В конце концов она забеременела близнецами и выносила их, но произошла новая трагедия - во время родов один из близнецов, мальчик, скончался. Пара назвала покойного сына Энджелом. О его смерти они остальным детям сказали не сразу. К счастью, выжившая девочка родилась здоровой, пара назвала ее Беллой Эсмеральдой. Женщина благодарит возлюбленного за поддержку.

Модель вместе с Криштиану воспитывает его троих старших детей - двойняшек Еву и Матео и сына Криштиану-младшего.

Напомним, с недавних пор Криштиану Роналду вместе с семьей проживает в Саудовской Аравии - спортсмен подписал контракт с местным футбольным клубом "Аль-Наcр". В стране существует запрет на проживание мужчин под одной крышей с незамужними девушками, но для знаменитого футболиста, который официально всё ещё не состоит в браке с Джорджиной, власти сделали исключение.