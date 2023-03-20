Видео ⟩ "Вегас" с Блюгером уверенно одержали победу над "Коламбусом"

В составе "Коламбус Блю Джекетс" по-прежнему не было латвийского вратаря Элвиса Мерзликина.

"Вегас Голден Найтс" у себя дома одержали победу со счетом 7:2 (1:0, 4:1, 2:1), хет-трик оформил Джек Айкел. Это был его второй хет-трик в сезоне и чертвёртый в карьере. Четырьмя результативными передачами отметился защитник Алекс Пьетранжело, а по 1+1 на свой счёт записали Фил Кессел и Павел Дорофеев.

Голы у хозяев забили Пол Коттер и Зак Уайтклауд, а у гостей - Кирилл Марченко и Лиам Фуди.

Блюгер провёл на льду 15 минут и восемь секунд, из которых 36 секунд он отыграл в меньшинстве. За время пребывания на льду хоккеист нанёс два броска по воротам, выполнил один силовой приём, выиграл восемь из 13 вбрасываний и заработал положительный коэффициент полезности "+1".

"Вегас Голден Найтс" лидируют в Западной конференции с 92 очками в 70 играх, тогда как "Коламбус Блю Джекетс" имеют 49 очков в 69 играх и находятся на последнем месте как в Восточной конференции, так и во всей лиге.