Гонки на улицах Вильнюса закончились аварией - разбит автомобиль Porsche

Инцидент произошел около 22:30. Как свидетельствует первоначальная информация полиции, три автомобиля - BMW, Porsche и Range Rover - на большой скорости двигались в направлении проспекта Саванаори. Очевидец заявил, что машины будто соревновались между собой.

В данном случае всем водителям повезло, так как обошлось без жертв. Водители не находились под воздействием алкоголя. Сотрудники правоохранительных органов не будут начинать расследование инцидента.

Очевидец рассказал, что полиция проводила рейд в указанном месте. Когда водитель первой машины заметил полицейский автомобиль, он резко затормозил, и другие машины одна за другой врезались в заднюю часть первой.

В этом месте часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Прошлым летом там находился стационарный фоторадар, в который врезался пьяный водитель.