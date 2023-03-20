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Гонки на улицах Вильнюса закончились аварией - разбит автомобиль Porsche

rus.tvnet.lv
Гонки на улицах Вильнюса закончились аварией - разбит автомобиль Porsche
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Фото очевидца.
Фото очевидца. Фото: 15min/Aculiecinieka foto

Вечером воскресенья, 19 марта, в столице Литвы Вильнюсе произошло столкновение трех автомобилей, в результате чего полностью было заблокировано движение в направлении центра, сообщает портал 15min.

Инцидент произошел около 22:30. Как свидетельствует первоначальная информация полиции, три автомобиля - BMW, Porsche и Range Rover - на большой скорости двигались в направлении проспекта Саванаори. Очевидец заявил, что машины будто соревновались между собой.

В данном случае всем водителям повезло, так как обошлось без жертв. Водители не находились под воздействием алкоголя. Сотрудники правоохранительных органов не будут начинать расследование инцидента.

Очевидец рассказал, что полиция проводила рейд в указанном месте. Когда водитель первой машины заметил полицейский автомобиль, он резко затормозил, и другие машины одна за другой врезались в заднюю часть первой.

В этом месте часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Прошлым летом там находился стационарный фоторадар, в который врезался пьяный водитель.

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