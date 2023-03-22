Топ-5 ⟩ Гороскоп-предупреждение: знаки Зодиака - худшие жены и мужья

Весы. Этим дамам нужно невероятно много внимания, без которого они будут сами не свои.

Они нередко заставляют своих мужчин ревновать, сами того не желая. Большинству представителей сильного пола это не по нраву,

поэтому Весы сложно назвать хорошей кандидатурой на роль супруги. Это верные и красивые женщины, но они никогда не будут против чужого внимания.

Стрелец. Стрельцы - хорошие жены, но только в самом начале отношений. Как говорится, чем дальше в лес - тем больше дров. Женщины, рожденные под этим знаком Зодиака, по мнению экспертов dailyhoro.ru, не умеют противостоять своим желаниям, поэтому не считаются с мужьями. Они эгоистичны, а эгоизм разрушает любовь.

Худшие мужья по знаку Зодиака

Близнецы. Представители этого знака очень ветрены, поэтому брак с ними нельзя считать идеальным. Женщине придется мириться с тем, что

рано или поздно она станет для Близнецов вторым номером. Первое по важности место займет работа, хобби или даже другая женщина.

Лев. Львы - одни из самых привлекательных мужчин по знаку Зодиака. В них легко влюбиться, но в качестве мужа они не самые лучшие. Из Львов нередко получаются тираны или манипуляторы. К сожалению, узнать точно, будет ли конкретный Лев таким сложным в общении, невозможно. Придется действовать вслепую, доверившись надежде.