Отломал флаг Латвии и бросил его на рельсы: в Лиепае полиция задержала мужчину

В прошлую субботу, 18 марта, в 19:55, когда сотрудники полиции самоуправления патрулировали улицы, к ним обратился человек, который пояснил, что на улице Ригас неизвестный мужчина сломал древко латвийского флага, который был прикреплен к дому, и бросил его на трамвайные рельсы.