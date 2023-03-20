В Лиепае полиция задержала мужчину за то, что тот сломал древко флага Латвии, сообщила Лиепайская муниципальная полиция.
Отломал флаг Латвии и бросил его на рельсы: в Лиепае полиция задержала мужчину
В прошлую субботу, 18 марта, в 19:55, когда сотрудники полиции самоуправления патрулировали улицы, к ним обратился человек, который пояснил, что на улице Ригас неизвестный мужчина сломал древко латвийского флага, который был прикреплен к дому, и бросил его на трамвайные рельсы.
Сотрудники полиции обследовали территорию на ул. Басейна, воспользовавшись описанием мужчины, данным очевидцем. Полицейские обратились к потенциальному виновнику, который признался в содеянном. Были привлечены работники Государственной полиции. Когда виновного пытались задержать, тот отреагировал агрессивно.
Сотрудники Лиепайской муниципальной полиции немедленно оказали помощь в задержании мужчины 1995 года рождения.
Задержанный доставлен в Госполицию для дальнейшего выяснения обстоятельств инцидента.
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