Видео ⟩ Полиция Латвии вместе в коллегами из Украины задержала группу телефонных мошенников

Затем денежные средства, соответственно, перенаправлялись со счетов граждан Латвии на счета других лиц, причастных к преступлению, которые контролировались участниками организованной преступной группы. Во время расследования выяснилось, что в Днепропетровской области Украины под надзором этой организованной группы работали более 60 операторов. В создание и управление этой сетью центров обработки вызовов были вовлечены граждане Украины. В свою очередь, большинство пострадавших являются гражданами Латвии.

В сети телефонных центров в Украине оборот за один месяц, возможно, превысил 128 000 евро.

Принимая во внимание полученную информацию, с целью ликвидации деятельности организованной группы, создавшей и руководившей сетью центров обработки вызовов, Управление по борьбе с киберпреступлениями создало объединенную следственную группу с украинскими коллегами, в результате чего удалось обнаружить и пресечь деятельность преступной группы.

В настоящее время задержаны десять участников организованной группы, проведено 30 обысков в офисах и местах жительства. Во время расследования выяснилось, что у каждого из задержанных участников организованной группы была своя роль: контроль работы центров вызовов, обучение операторов, координация работников, легализация преступных средств.

Операторы были тщательно отобраны, обучены и обеспечены базой данных клиентов, которые ранее были приобретены в даркнете.

Во время обысков были изъяты связанные с деятельностью центров обработки звонков документы, носители данных, оружие, транспортные средства и другие предметы, подтверждающие преступные действия участников группы.