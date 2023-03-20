KNAB в 2022 году обязал партии и физические лица вернуть в бюджет 220 тысяч евро

В 2022 году KNAB возбудило 87 дел об административных правонарушениях в отношении политических партий и других юридических и физических лиц и вынесло 99 постановлений о нарушениях закона о финансировании политических организаций (партий) и закона о предвыборной агитации.

По результатам проверок бюро приняло 60 решений о штрафах для партий, юридических и физических лиц на общую сумму 25 120 евро и 25 решений о возврате в государственный бюджет финансовых средств на общую сумму 220 159 евро.

Более подробной информации о причинах штрафов в бюро не сообщили, указав, что она будет предоставлена после обобщения отчетов политических партий за 2021 год, а также деклараций о доходах и расходах на выборах в 2022 году. Решения, принятые в прошлом году, основывались на результатах проверок за 2021 год.