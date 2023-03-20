Основатель Cream Soda провалился под лед и, возможно, погиб

"Сегодня ночью в селе Диево-Городище отдыхала компания из 10 человек - гостей района. В какой‑то момент они решили сходить в деревню Ченцы по льду Волги, и на обратном пути произошла трагедия: лед не выдержал, и пятеро из компании оказались в воде", - приводит издание слова представителей администрации Некрасовского района.

Два человека смогли выбраться - Аристарх Ухтомский и Валерия Дерман. Позже Аристарх, который был в критическом состоянии, скончался в машине скорой помощи.

Троих человек - Дмитрия Свиргунова, его брата, 25-летнего Романа Свиргунова, и их друга, 28-летнего Георгия Киселева, - бурным течением унесло под лед. Их поиск продолжается.

СМИ сообщают, что в селе Диево-Городище Ярославской области компания праздновала день рождения основателя Cream Soda, который у него был 11 марта. Предприниматель Андрей Алексеев, друг Дмитрия Свиргунова, рассказал, что музыкант купил дом в Диево-Городище в период пандемии. Он часто приезжал в этот дом с друзьями отдыхать.