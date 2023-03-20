В Омске во время первого матча второго раунда Кубка Гагарина между "Авангардом" и "Металлургом" (результат 2:1 ОТ) задержали мужчину, у которого был барабан с нацистскими символами, включая свастику, пишет издание "Новый Омск".
В Омске арестовали болельщика за барабан с нацистскими символами
В Омске арестовали болельщика за барабан с нацистскими символами
Задержанный объяснил, что является фанатом хоккейного клуба "Металлург". Барабан ему якобы выдали организаторы магнитогорского фан-клуба, и на символику он якобы не обратил внимания.
СМИ сообщают, что Кировский районный суд признал фаната виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация нацистской символики - на мероприятии присутствовало более 10 тысяч человек). Мужчине назначен административный арест на семь суток.
Пресс-служба суда указывает, что запрещённое изображение могло попасть в трансляцию матча.
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