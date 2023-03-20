В апреле рассмотрят уголовное дело против латвийского бегуна за дачу крупной взятки

Согласно обвинительному заключению, 5 октября прошлого года лицо предложило взятку в размере 30 000 евро депутату самоуправления Адажского края, чтобы заставить его, используя свое служебное положение и действуя вопреки своему внутреннему убеждению, голосовать за кандидатуру конкретного депутата.

Кроме того, было указано, что в таком случае ему также будет предоставлена ​​выгодная должность в Адажской краевой думе.

Несмотря на изложенные в обвинительном заключении обстоятельства, прокуратура заявила, что в ходе расследования уголовного дела не было получено информации о том, что при голосовании 1 ноября 2022 года на выборах председателя Адажской краевой думы было оказано незаконное влияние, поэтому нет оснований сомневаться в законности избрания действующего председателя думы.

Председатель Адажской краевой думы сменился в конце прошлого года после выборов в Сейм, в результате которых Марис Спринджукс (LRA/AS), руководивший думой в течение нескольких лет, стал министром среды и регионального развития.