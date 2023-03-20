28 апреля 2023 года суд планирует начать рассмотрение уголовного дела, в котором спортсмен Янис Вишкерс обвиняется в даче взятки в размере 30 000 евро члену Адажской краевой думы за положительное голосование на выборах.
В апреле рассмотрят уголовное дело против латвийского бегуна за дачу крупной взятки
Согласно обвинительному заключению, 5 октября прошлого года лицо предложило взятку в размере 30 000 евро депутату самоуправления Адажского края, чтобы заставить его, используя свое служебное положение и действуя вопреки своему внутреннему убеждению, голосовать за кандидатуру конкретного депутата.
Кроме того, было указано, что в таком случае ему также будет предоставлена выгодная должность в Адажской краевой думе.
Несмотря на изложенные в обвинительном заключении обстоятельства, прокуратура заявила, что в ходе расследования уголовного дела не было получено информации о том, что при голосовании 1 ноября 2022 года на выборах председателя Адажской краевой думы было оказано незаконное влияние, поэтому нет оснований сомневаться в законности избрания действующего председателя думы.
Председатель Адажской краевой думы сменился в конце прошлого года после выборов в Сейм, в результате которых Марис Спринджукс (LRA/AS), руководивший думой в течение нескольких лет, стал министром среды и регионального развития.
Вместо Спринджукса 1 ноября 2022 года председателем Адажской краевой думы 12 голосами была избрана его заместитель Карина Микельсоне (LRA). Смена председателя городской думы также сопровождалась крупными изменениями в правящей коалиции, так как партия "Объединение регионов Латвии" (LRA) прекратила сотрудничество со своими прежними партнерами и заменила их Крестьянским союзом Латвии (LZS), который до этого находился в оппозиции. В результате представитель "Консервативных" Имантс Крастиньш потерял должность заместителя председателя совета и эту должность заняла Геновефа Козловска (LZS).
Согласно общедоступной информации, в 2019 году Вишкерс установил второй результат в полумарафоне в истории латвийской лёгкой атлетики. Он был чемпионом Латвии на дистанциях 3000 и 5000 метров на стадионе. В 2019 году он представлял Латвию на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дании.
По информации Firmas.lv, Вишкерс основал ассоциацию Sporta klubs "Tērauds". Также он и Янис Разгалис являются владельцами компании J&J Build, зарегистрированной в 2021 году.
По информации на сайте Sporta klubs "Tērauds" видно, что Вишкерс является тренером по лёгкой атлетике категории B, окончившим Латвийский университет в 2012 году со степенью бакалавра по специальности "Спорт и здоровье", а в 2017 году он получил профессиональную степень магистра в области управления образованием. Вишкерс - один из ведущих бегунов на длинные дистанции в Латвии и странах Балтии.
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