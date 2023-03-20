Международная федерация фехтования (FIE) большинством голосов приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, пишет sports.ru. В ответ на это Финляндия отменила ежегодный турнир Kupittaa Tournament, проводящийся с 1978 года.
Финляндия отказалась от турнира по фехтованию из-за того, что к нему допустили россиян
Турнир Kupittaa Tournament, который проводится в финском Турку, должен был проходить с 23 по 24 сентября. В федерации фехтования и пятиборья Финляндии сообщили, что вместо отмененного турнира могут провести другой - однако при условии, что он не будет проходить под эгидой FIE.
В марте этого года конгресс Международной федерации фехтования разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Ранее 16 марта Федерация фехтования ФРГ по той же причине отменила проведение этапа Кубка мира по рапире среди женщин.
Kupittaa Tournament - турнир категории Б, он не является отборочным на Олимпиаду-2024 в Париже и не имеет статуса этапа Кубка мира.
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