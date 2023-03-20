Финляндия отказалась от турнира по фехтованию из-за того, что к нему допустили россиян

Турнир Kupittaa Tournament, который проводится в финском Турку, должен был проходить с 23 по 24 сентября. В федерации фехтования и пятиборья Финляндии сообщили, что вместо отмененного турнира могут провести другой - однако при условии, что он не будет проходить под эгидой FIE.

В марте этого года конгресс Международной федерации фехтования разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее 16 марта Федерация фехтования ФРГ по той же причине отменила проведение этапа Кубка мира по рапире среди женщин.

Kupittaa Tournament - турнир категории Б, он не является отборочным на Олимпиаду-2024 в Париже и не имеет статуса этапа Кубка мира.