Байден подписал закон о рассекречивании данных о происхождении Covid

"Я разделяю цель Конгресса - опубликовать как можно больше информации о происхождении в 2019 году коронавируса. В 2021 году я поручил разведывательному сообществу использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для расследования происхождения Covid-19, и эта работа продолжается", - говорится в заявлении Байдена.

"Моя администрация продолжит анализ всей секретной информации, касающейся происхождения Covid-19, включая возможные связи с Уханьским институтом вирусологии. При реализации этого закона моя администрация рассекретит и предоставит как можно больше этой информации", - пообещал президент.

Одним из инициаторов "Закона о происхождении коронавируса" был сенатор от Республиканской партии Джош Хоули, напоминает The Hill. Законопроект в итоге прошел через голосования в Сенате и Палате представителей без возражений, прежде чем был отправлен на подпись в Белый дом, отмечает Reuters.

Мнения ведомств США о происхождении COVID-19