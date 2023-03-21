Денис Васильев: Если мне сейчас предложить открыть в Даугавпилсе свою школу, я, скорее всего, не соглашусь

В настоящее время спортсмен проживает и тренируется в деревушке Шампери [горная деревушка во франкоговорящей Швейцарии. - Прим. ред.]. Так, на вопрос журналиста RUS TVNET о возможности по возвращению в Латвию (лет через 10) открыть свою школу, чтобы тренировать детей, он ответил:

"Я так далеко ещё не смотрел. У меня слишком много сейчас клином сходится на Италии через три года [там пройдут следующие Олимпийские игры 2026. - Прим.ред.], и я максимально пытаюсь сконцентрироваться на этом. У меня сейчас второй семестр магистратуры в Даугавпилсском университете, и мне ещё нужен будет год. Это единственное, что я делаю вне своего катания. Даже если мне сейчас предложить отправиться в Даугавпилс и открыть свою школу, чтобы учить детей, я, скорее всего, не соглашусь по одной простой причине -

я ещё недостаточно знаю, как это сделать наилучшим образом.

Я видел слишком много школ, в которых это не работает или не подходит для моего видения фигурного катания. Я ещё не чувствую себя достаточно знающим, чтобы создать какую-то систему, свою школу и детишек тренировать, как вы говорите. Мне надо всё ещё продолжать учиться и узнавать больше об этом. У меня есть какие-то азы. Всё-таки 20 лет в фигурном катании чего-то стоят. Но я ещё не готов взять на себя такую ответственность, чтобы превзойти все ожидания, которые я сам на себя, по сути, возложу. Этот перфекционизм является также причиной каких то бо́льших неудач моих".

В интервью спортсмен также признался, что родной город - Даугавпилс - всё ещё является очень важной его частью. Подробнее - о жизни в швейцарской деревушке, семье и учебе, а также хейте в комментариях - читайте в большем интервью с Денисом Васильевым в онлайн-журнале KLIK: