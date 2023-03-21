9-летний вратарь чешского хоккейного клуба погиб в ДТП

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись 18 марта на автомагистрали D1, соединяющей Прагу с восточными регионами Чехии. Помимо Адама Кутного в легковом авто был ещё один мальчик. Сообщается, что он выжил.

Также отмечается, что дети ехали на матч.

17 марта Адаму Кутному исполнилось девять лет. Спортсмен был одним из самых молодых хоккеистов "Оломоуца", играл в мини-хоккее. В память о нём клубом будет проведена минута молчания перед матчем против "Динамо" из Пардубице. Игра пройдёт сегодня, 21 марта, в рамках четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата Чехии.