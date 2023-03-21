С приближением весны и теплой погоды перед автовладельцами снова встает вечный вопрос – куда девать старые шины и как их утилизовать наиболее дружественным для окружающей среды способом? При этом с наступлением весны актуализируется и серьезная проблема – использованные шины по-прежнему можно найти выброшенными на обочине дороги или в лесу, что причиняет вред окружающей среде.
Список адресов ⟩ Где за пределами Риги можно бесплатно сдать старые шины?
Чтобы способствовать ответственности людей и улучшить доступ к правильной утилизации использованных шин, АО AJ Power Recycling в сотрудничестве с ООО 3R, ООО Ķilupe, ООО Vides Serviss, ООО Kuldīgas komunālie pakalpojumi, ООО Jēkabpils pakalpojumi и ООО Zemgales Eko до 30 апреля проводят экологическую акцию "Подари шинам вторую жизнь", во время которой можно будет бесплатно сдать использованные шины.
Переработка шин снижает негативное воздействие на окружающую среду и дает возможность повторного использования полученного материала. Собранные на переработку шины можно превратить в гранулы, которые широко используются в производстве покрытий для спортивных площадок, строительстве, дорожном строительстве, изготовлении различных подставок, ковриков и т.д.
Однако в обществе наблюдается и другая тенденция – водители часто не используют все возможности для утилизации шин дружественным для окружающей среды способом. Только 28% респондентов в недавнем опросе признались, что обращаются к своему оператору отходов по вопросам управления отходами. Это свидетельствует лишь о том, что водители до сих пор не полностью информированы о возможностях эффективной утилизации использованных шин. Тем самым кампания по бесплатной сдаче шин является одним из способов побудить эту часть общества утилизировать шины экологически безопасно. Данные о кампании 2022 года показывают, что люди больше заинтересованы в избавлении от старых шин, если предоставляется возможность их бесплатной сдачи. Данные показывают также, что за последний год водители сдали почти 5000 подержанных автомобильных шин.
Плата за утилизацию шин является одной из основных причин, по которой водители продолжают избегать ответственной утилизации. 56% автовладельцев признались, что плата влияет на их готовность сдавать шины на переработку.
В среднем за сдачу одной автомобильной шины приходится платить от 2,00 до 3,50 евро. 68% респондентов заявили, что легкодоступные пункты бесплатной сдачи стимулировали бы их более активно сдавать использованные шины. Поэтому во время акции операторы сбора отходов приглашают водителей бесплатно сдать использованные автомобильные шины на нескольких площадках по приему сортированного мусора – в Лиелварде, Огре, Скривери, Кокнесе, Бауске, Кулдиге, Екабпилсе и Елгаве.
В период акции можно сдать с одного автомобиля один комплект шин (четыре шины легкового автомобиля). При въезде в зону приема сортированного мусора будет зарегистрирован номер автомобиля.
Использованные автомобильные шины бесплатно принимаются:
С 06.03.2023 по 06.04.2023 на площадке по приему сортированного мусора ООО Vides serviss в Бауске, ул. Биржу, 8b.
С 27.03.2023 по 01.04.2023 на площадке по приему сортированного мусора ООО Kuldīgas komunālie pakalpojumi в Кулдиге, ул. Дарзниецибас, 9.
На площадках по приему сортированного мусора ООО Ķilupe:
- с 28.03.2023 по 01.04.2023 в Скривери, ул. Бирзес, 2a.
- с 04.04.2023 по 08.04.2023 в Кокнесе, ул. Паугу, 1d.
- с 10.04.2023 по 16.04.2023 в Орге, ул. Акменю, 43b.
- с 18.03.2023 по 22.03.2023 в Лиелварде, ул. Дравниеку, 9c.
С 01.04.2023 по 30.04.2023 на площадке по приему сортированного мусора ООО Jēkabpils pakalpojumi в Екабпилсе, на ул. Земгалес, 24/1.
С 14.04.2023 по 16.04.2023 на площадке по приему сортированного мусора ООО Zemgales Eko в Елгаве, на ул. Пауля Леиня, 6.
В остальное время шины легковых автомобилей можно сдать на площадках по приему сортированных отходов и в других местах за плату. Также на этих площадках можно сдать использованные свинцовые и другие типы аккумуляторов, батареи всех видов, масляные фильтры и смазочные масла. Список площадок можно посмотреть здесь.
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