Список адресов ⟩ Где за пределами Риги можно бесплатно сдать старые шины?

Плата за утилизацию шин является одной из основных причин, по которой водители продолжают избегать ответственной утилизации. 56% автовладельцев признались, что плата влияет на их готовность сдавать шины на переработку.

В среднем за сдачу одной автомобильной шины приходится платить от 2,00 до 3,50 евро. 68% респондентов заявили, что легкодоступные пункты бесплатной сдачи стимулировали бы их более активно сдавать использованные шины. Поэтому во время акции операторы сбора отходов приглашают водителей бесплатно сдать использованные автомобильные шины на нескольких площадках по приему сортированного мусора – в Лиелварде, Огре, Скривери, Кокнесе, Бауске, Кулдиге, Екабпилсе и Елгаве.

В период акции можно сдать с одного автомобиля один комплект шин (четыре шины легкового автомобиля). При въезде в зону приема сортированного мусора будет зарегистрирован номер автомобиля.

Использованные автомобильные шины бесплатно принимаются:

С 06.03.2023 по 06.04.2023 на площадке по приему сортированного мусора ООО Vides serviss в Бауске, ул. Биржу, 8b.

С 27.03.2023 по 01.04.2023 на площадке по приему сортированного мусора ООО Kuldīgas komunālie pakalpojumi в Кулдиге, ул. Дарзниецибас, 9.

На площадках по приему сортированного мусора ООО Ķilupe:

с 28.03.2023 по 01.04.2023 в Скривери , ул. Бирзес, 2a.

, ул. Бирзес, 2a. с 04.04.2023 по 08.04.2023 в Кокнесе , ул. Паугу, 1d.

, ул. Паугу, 1d. с 10.04.2023 по 16.04.2023 в Орге , ул. Акменю, 43b.

, ул. Акменю, 43b. с 18.03.2023 по 22.03.2023 в Лиелварде, ул. Дравниеку, 9c.

С 01.04.2023 по 30.04.2023 на площадке по приему сортированного мусора ООО Jēkabpils pakalpojumi в Екабпилсе, на ул. Земгалес, 24/1.

С 14.04.2023 по 16.04.2023 на площадке по приему сортированного мусора ООО Zemgales Eko в Елгаве, на ул. Пауля Леиня, 6.